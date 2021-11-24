Американка проглотила наушник AirPod и позвонила другу из желудка (видео)

Девушка перепутала наушник с таблеткой и запила его водой

В США произошел неприятный инцидент с 27-летней Карли Беллмер, которая вместо массивной таблетки ибупрофена проглотила беспроводной наушник AirPod.

Как рассказала сама Карли в своем TikTok, в одной руке она держала наушник, в другой — таблетку. Девушка перепутала и проглотила наушник, запив его водой. Увидев, что в ладоне осталось лекарство, американка пришла в шок и позвонила доктору. Кроме того, она случайно записала голосовое сообщение другу… из своего желудка. Хотя речь девушки тоже слышна, но приглушенно.

Врач посоветовал дождаться выхода AirPod естественным путем, что, собственно, и произошло. Искать наушник американка не стала, однако решила опубликовать свою историю в соцсетях в назидательных целях.

К слову, в правдивость рассказа Карли поверили не все: дескать, как можно было проглотить немаленький наушник? Впрочем, большинство девушке таки поверили, отметив, что данное лекарство действительно продают в таблетках большого размера.

Напомним, ранее мы писали о том, что будет, если проглотить жвачку.