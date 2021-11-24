Рус

Американка проковтнула навушник AirPod і зателефонувала другові зі шлунка (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
48
Багато хто здивований, як можна було не зрозуміти, що в роті — навушник
Багато хто здивований, як можна було не зрозуміти, що в роті — навушник

Дівчина переплутала навушник із таблеткою та запила його водою

У США стався неприємний інцидент із 27-річною Карлі Беллмер, яка замість масивної таблетки ібупрофену проковтнула бездротовий навушник AirPod.

Як розповіла сама Карлі у своєму TikTok, в одній руці вона тримала навушник, в іншій – пігулку. Дівчина переплутала і проковтнула навушник, запивши його водою. Побачивши, що в долоні залишилися ліки, американка була шокувана і зателефонувала лікарю. Крім того, вона випадково записала голосове повідомлення другові зі свого шлунка. Хоча мову дівчини теж чути, але приглушено.

Лікар порадив дочекатися виходу AirPod природним шляхом, що, власне, і сталося. Шукати навушник американка не стала, проте вирішила опублікувати свою історію в соцмережах з повчальною метою.

До речі, в правдивість оповідання Карлі повірили не всі: мовляв, як можна було проковтнути навушник? Втім, більшість дівчині таки повірили, зазначивши, що ці ліки дійсно продають у таблетках великого розміру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде, якщо проковтнути жуйку.

Теги:
#США #Пігулка #Навушник #ТікТок
Андрій Єрмак
Україна
День народження Єрмака святкували у президентській резиденції: журналісти дізналися деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Андрій Єрмак
День народження Єрмака святкували у президентській резиденції: журналісти дізналися деталі
Дата публікації
Категорія
Ключові новини дня
Підсумки дня 24 листопада: транш МВФ, мітинг антиприщепників, новий канцлер Німеччини
Дата публікації
Категорія
"Інтер" — "Шахтар"
"Шахтар" програв "Інтеру" та припинив боротьбу в єврокубках (відео)
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Микола Тищенко
У "Слузі народу" не визначилися з новим головою КМДА, але це точно не Тищенко
Дата публікації
Категорія
Порожнє ліжко у в'язниці
У в'язниці в Тбілісі знайшли померлим 32-річного українця: що відомо