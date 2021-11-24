Американка проковтнула навушник AirPod і зателефонувала другові зі шлунка (відео)

Дівчина переплутала навушник із таблеткою та запила його водою

У США стався неприємний інцидент із 27-річною Карлі Беллмер, яка замість масивної таблетки ібупрофену проковтнула бездротовий навушник AirPod.

Як розповіла сама Карлі у своєму TikTok, в одній руці вона тримала навушник, в іншій – пігулку. Дівчина переплутала і проковтнула навушник, запивши його водою. Побачивши, що в долоні залишилися ліки, американка була шокувана і зателефонувала лікарю. Крім того, вона випадково записала голосове повідомлення другові зі свого шлунка. Хоча мову дівчини теж чути, але приглушено.

Лікар порадив дочекатися виходу AirPod природним шляхом, що, власне, і сталося. Шукати навушник американка не стала, проте вирішила опублікувати свою історію в соцмережах з повчальною метою.

До речі, в правдивість оповідання Карлі повірили не всі: мовляв, як можна було проковтнути навушник? Втім, більшість дівчині таки повірили, зазначивши, що ці ліки дійсно продають у таблетках великого розміру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде, якщо проковтнути жуйку.