Укр

"За что срок мотаешь, шерстяной?" Сеть покорило фото кота из украинской тюрьмы

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Котенок был наиболее спокойным во время задержания
Котенок был наиболее спокойным во время задержания

"Домом" пушистика стала одно из отечественных учреждений для злоумышленников

Начиная с 23 ноября сеть бурно обсуждает снимок кота, который сидит на тюремных нарах во время задержания преступников. Однако мало кто знает, что пушистика обнаружили во время спецоперации СБУ в Винницкой тюрьме.

Подробности сообщает "Телеграф" со ссылкой на официальный сайт СБУ и другие источники.

Снимок с пушистиком в тюрьме обрел популярность в соцсети Twitter, где пользователи не преминули возможности пошутить на тему того, за что же упекли в тюрьму бедного котика.

Общий вид камеры
Общий вид камеры
Котик крупным планом
Котик крупным планом

Некоторые также интересовались, неужели задержанным разрешается держать животных. И, судя по ответам, это возможно — однако стоит огромных денег.

Часть людей восприняла фотографию как продукт графики, однако нет — снимок подлинный. Сделанный он, к слову, в ноябре 2021 года в Винницкой колонии. Кота "изъяли" во время обысков у заключенных, которые подозреваются в организации мошеннической схемы, целью которой были украинские онлайн-магазины.

Снимок с еще одного ракурса
Снимок с еще одного ракурса
А вот пушистик уже обрел нового друга
А вот пушистик уже обрел нового друга

Впрочем, пользователи сети больше внимания уделяют дымчатому котенку, чем блестящей работе СБУ. И пока подозреваемым грозит дополнительный срок за мошенничество, юзеры вовсю шутят на тему пребывания кота за решеткой.

Такой интерес к хвостатым, связанным с правоохранителями, в Украине уже не впервые. Несколько лет назад в СБУ сами отметили весьма удачный кадр с котом на задержании, поделившись им в Facebook.

А если вам так же, как и "Телеграфу", нравятся коты, то приглашаем ознакомиться с подборкой лучших видео недели об этих пушистиках.

Теги:
#СБУ #Кот #Коты #Кошки #Фото #Смешные коты
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