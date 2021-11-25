"За що термін мотаєш, шерстяний?" Мережу підкорило фото кота з української в’язниці

"Домом" пухнастика стала одна із вітчизняних установ для зловмисників

Починаючи з 23 листопада, мережа бурхливо обговорює знімок кота, який сидить на тюремних нарах під час затримання злочинців. Проте мало хто знає, що хвостатого знайшли під час спецоперації СБУ у Вінницькій в’язниці.

Подробиці повідомляє "Телеграф" із посиланням на офіційний сайт СБУ та інші джерела.

Знімок із пухнастиком у в’язниці набув популярності в соцмережі Twitter, де користувачі не проґавили можливості пожартувати на тему того, за що ж запроторили до в’язниці бідного котика.

Загальний вигляд камери

Котик крупним планом

Дехто також цікавився, невже затриманим дозволяється тримати тварин. І судячи з відповідей, це можливо — проте вартує величезних грошей.

Частина людей сприйняла фотографію як продукт графіки, проте ні — це реальний знімок. Зроблений він, до речі, у листопаді 2021 року у Вінницькій колонії. Кота "вилучили" під час обшуків у в’язнів, які підозрюються в організації шахрайської схеми, метою якої були українські онлайн-магазини.

Знімок із ще одного ракурсу

А ось пухнастик вже знайшов нового друга

Втім, користувачі мережі більше уваги приділяють димчастому кошеняті, аніж блискучій роботі СБУ. І поки підозрюваним загрожує додатковий термін за шахрайство, користувачі жартують на тему перебування кота за ґратами.

Такий інтерес до хвостатих, пов’язаних із правоохоронцями, в Україні вже не вперше. Декілька років тому в СБУ самі відзначили дуже вдалий кадр із котом на затриманні, поділившись їм у Facebook.

А якщо вам так само, як і "Телеграфу", подобаються коти, то запрошуємо ознайомитися з добіркою найкращих відео тижня про цих пухнастиків.