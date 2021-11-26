Укр

"Чистый бит": в сети восторгаются музыкальными дуэтами со звуком сушилки (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Обычная сушилка стала одним из трендом TikTok
Обычная сушилка стала одним из трендом TikTok

Юзеры с удовольствием создают ремиксы, сочиняя собственные композиции

Постоянные пользователи TikTok наверняка уже успели ознакомиться с новым трендом, который покорил эту соцсеть — Dryer Remix (Ремикс сушилки). 

Если же вы еще не в курсе, какую крутую музыку умудрились создать на просторах интернета тиктокеры, "Телеграф" с удовольствием вам подскажет.

Все началось с безобидной публикации пользователя @teej011, который пожаловался подписчикам на странные звуки, которые издает его сушилка для белья.

"Моя сушилка звучит так, словно делает что-то для хит-парада Billiboard100", — подписал свое видео, еще не зная, что практически предсказал судьбу своего видео.

Каким-то образом ролик завирусился и на него начали обращать внимание музыканты из разных стран. Вокалисты, инструменталисты, рэперы — все по итогу смешалось воедино, и теперь на просторах TikTok можно найти десятки, если не сотни, различных "дуэтов", которые являются музыкальными ремиксами звука сушилки.

Интересно, что даже оригинальную музыку люди полюбили и уже заслушали. А некоторые даже сравнивают её с мотивами песен любимых исполнителей.

"Теперь у меня в голове заели звуки из твоей сушилки", "Дуэты с этим звуком просто дикие!", "Канье [Вэст] делает что-то похожее", "Это просто огонь!", "Просто чистый бит", "Это должно стать настоящей песней! Я хочу слушать это на всю в своей машине!" — пишут комментаторы под видео.

Предлагаем и вам ознакомиться с одной из лучших версий Dryer Remix — собранными вместе несколькими ремиксами, которые создали разные люди. Вероятно, это и правда достойно того, чтобы стать одним из хитов в популярных хит-парадах.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что одним из популярных трендов TikTok также является челлендж "Гавкни на свою собаку". Хозяева лают на своих питомцев, затем снимая их реакцию на видео. Получаются весьма забавные ролики.

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