"Чистий біт": у мережі захоплюються музичними дуетами зі звуком сушарки (відео)

Користувачі із задоволенням роблять ремікси, складаючи власні композиції

Постійні користувачі TikTok, напевно, вже встигли ознайомитися з новим трендом, який підкорив цю соцмережу — Dryer Remix (Ремікс сушарки).

Якщо ви ще не в курсі, яку круту музику примудрилися створити на просторах інтернету тіктокери, то "Телеграф" із задоволенням вам підкаже.

Все почалося з невинної публікації користувача @teej011, який поскаржився підписникам на дивні звуки, які видає його сушарка для білизни.

"Моя сушарка звучить так, ніби робить щось для хіт-параду Billiboard100", — підписав своє відео, ще не знаючи, що практично передбачив долю свого відео.

Якимось чином ролик завірусився, і на нього почали звертати увагу музиканти з різних країн. Вокалісти, інструменталісти, репери — все змішалося воєдино, і тепер на просторах TikTok можна знайти десятки, якщо не сотні, різних "дуетів", які є музичними реміксами звуку сушарки.

Цікаво, що навіть оригінальну музику люди полюбили та вже заслухали. А дехто навіть порівнює її з мотивами пісень улюблених виконавців.

"Тепер у мене в голові заїли звуки з твоєї сушарки", "Дуети з цим звуком просто дикі!", "Каньє [Вест] робить щось схоже", "Це просто вогонь!", "Просто чистий біт", "Це має стати справжньою піснею! Я хочу слухати це на всю гучність у своїй машині!" — пишуть коментатори під відео.

Пропонуємо і вам ознайомитися з однією з найкращих версій Dryer Remix — зібраними докупи кількома реміксами, які створили різні люди. Ймовірно, це й справді гідно стати одним із хітів у популярних хіт-парадах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що одним із популярних трендів TikTok також є челендж "Гавкни на свого собаку". Господарі гавкають на своїх вихованців, потім знімаючи їхню реакцію на відео. Виходять дуже кумедні ролики.