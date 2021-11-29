Укр

Умер известный советский режиссер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Владимир Наумович Наумов Новость обновлена 29 ноября 2021, 14:10
Владимир Наумович Наумов

Режиссер до последнего работал над созданием фильмов.

В понедельник, 29 ноября, стало известно о смерти известного советского и российского режиссера, создателя фильма "Тегеран-43" — Владимира Наумовича Наумова. Мужчине было 93 года.

Об этом сообщил ТАСС ясь на представителя Союза кинематографистов России. Также, кончину известного режиссера подтвердил и сын Владимира Наумовича — художник Андрей Наумов. 

Причина смерти сценариста — неизвестна, но судя по его возрасту, можно предположить, что это старость.

Владимир Наумов родился в 1927 году в Ленинграде
Владимир Наумов родился в 1927 году в Ленинграде

Владимир Наумов — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, продюссер и педагог. С его руки свет увидели такие фильмы, как "Павел Корчагин", "Мир входящему", "Тегеран-43", а снятая ним картина "Бег" - стала первой экранизацией книги Булгакова в России. Последние свои годы режиссер посвятил работе над над экранизацией "Сказкок о царе Салтане" Пушкина.

Владимир Наумов и его жена Наталья Белохвостикова с детьми Натальей и Кириллом.
Владимир Наумов и его жена Наталья Белохвостикова с детьми Натальей и Кириллом.
Владимир Наумов и его жена Наталья Белохвостикова
Владимир Наумов и его жена Наталья Белохвостикова

Владимир Наумович — с 1983 года Народный артист СССР. 

За свою карьеру Владимир Наумов успел побывать руководителем киностудии "Мосфильм", также был президентом Национальной академии кинематографических искусств и наук.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 18 ноября скончался известный мультипликатор, создатель кота Леопольда — Констянтин Романенко.

Теги:
#Продюсер #Смерть #Режиссер
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