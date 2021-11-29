Умер создатель кота Леопольда

Мультипликатор скончался в 72-летнем возрасте.

Не успели все отойти от новости о кончине известного российского артиста и композитора Александра Градского, как 29 ноября стало известно о смерти известного мультипликатора, "отца" самого доброго кота Леопольда из одноименного мультфильма — Константина Романенко. Мужчине было 72 года

Об этом сообщает KP ссылаясь на супругу мультипликатора Ксению Юрьевну. Отметим, что скончался Константин Романенко еще 18 ноября, однако известна эта печальная новость стала только сейчас.

Мультипликатор вместе со своим сыном занимался хозяйственными делами на их даче в деревне Труфановка, когда ему резко стало плохо. Мужчина потерял сознание и упал. Сын вызвал скорую, но приехавшие по вызову врачи лишь зафиксировали смерть мультипликатора. Причина кончины — разрыв аневризмы в мозгу.

Константин Романенко

Вдова Романенко рассказала, что он очень любил свою работу, и отдавался ей со всей душой. Он творил до конца своих дней. Также, Ксения Юрьевна рассказала небольшой секрет своего мужа — движения самого дружелюбного кота Леопольда срисованы с самого мультипликатора. Константин Романенко рисовал героя, основываясь на своих движениях.

Константин Романенко начал свою карьеру в 1975 году, когда пошел на курсы мультипликаторов, и уже в 1983 году он стал выпускником Московского художественно-промышленного института им. Строганова. На протяжении 1990-95-х годов работал на киностудии "Союзмультфильм".

С легкой руки Константина Романенко появились на свет такие мультфильмы, как "День рождения кота Леопольда", "Клад кота Леопольда", "Телевизор кота Леопольда", "Филипок", "Великолепный Гоша", "Бюро находок".

Напомним, ранее "Телеграф" информировал о смерти звезды советских фильмов "12 стульев" и "Гардемарины, вперед!" Владимира Кузнецова.