Укр

Умер создатель кота Леопольда

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
743
Кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда" Новость обновлена 29 ноября 2021, 13:49
Кадр из мультфильма "Приключения кота Леопольда"

Мультипликатор скончался в 72-летнем возрасте.

Не успели все отойти от новости о кончине известного российского артиста и композитора Александра Градского, как 29 ноября стало известно о смерти известного мультипликатора, "отца" самого доброго кота Леопольда из одноименного мультфильма — Константина Романенко. Мужчине было 72 года

Об этом сообщает KP ссылаясь на супругу мультипликатора Ксению Юрьевну. Отметим, что скончался Константин Романенко еще 18 ноября, однако известна эта печальная новость стала только сейчас. 

Мультипликатор вместе со своим сыном занимался хозяйственными делами на их даче в деревне Труфановка, когда ему резко стало плохо. Мужчина потерял сознание и упал. Сын вызвал скорую, но приехавшие по вызову врачи лишь зафиксировали смерть мультипликатора. Причина кончины — разрыв аневризмы в мозгу. 

Константин Романенко
Константин Романенко

Вдова Романенко рассказала, что он очень любил свою работу, и отдавался ей со всей душой. Он творил до конца своих дней. Также, Ксения Юрьевна рассказала небольшой секрет своего мужа — движения самого дружелюбного кота Леопольда срисованы с самого мультипликатора. Константин Романенко рисовал героя, основываясь на своих движениях. 

Константин Романенко начал свою карьеру в 1975 году, когда пошел на курсы мультипликаторов, и уже в 1983 году он стал выпускником Московского художественно-промышленного института им. Строганова. На протяжении 1990-95-х годов работал на киностудии "Союзмультфильм". 

С легкой руки Константина Романенко появились на свет такие мультфильмы, как "День рождения кота Леопольда", "Клад кота Леопольда", "Телевизор кота Леопольда", "Филипок", "Великолепный Гоша", "Бюро находок".

Напомним, ранее "Телеграф" информировал о смерти звезды советских фильмов "12 стульев" и "Гардемарины, вперед!" Владимира Кузнецова.

Теги:
#Смерть #Мультипликатор #Кот Леопольд
Конфликт Зеленского и Ахметова набирает обороты
Политика
"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Конфликт Зеленского и Ахметова набирает обороты
"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом
Дата публикации
Категория
Зал для прощаний утопает в цветах
Охапки роз от випов и начищенные награды: как Киев прощается с экс-мэром Александром Омельченко (эксклюзивный фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Штамм коронавируса "Омикрон"
Что известно про новый штамм коронавируса "Омикрон": симптомы, риски и отличия от других вариантов ковида
Дата публикации
Категория
Демограф Александр Гладун
Население Украины к концу столетия может сократиться вдвое, - демограф Александр Гладун
Дата публикации
Категория
Юлия Тимошенко в новом стильном наряде
Total black и пальто от Dolce&Gabbana: Юлия Тимошенко пришла в Раду в новом образе (эксклюзивные фото)