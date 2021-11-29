Помер творець кота Леопольда

Мультиплікатор помер у 72-річному віці.

Не встигли всі відійти від новини про смерть відомого російського артиста та композитора Олександра Градського, як 29 листопада стало відомо про смерть відомого мультиплікатора, "батька" найдобрішого кота Леопольда з однойменного мультфільму — Костянтина Романенка. Чоловіку було 72 роки

Про це повідомляє KP з посиланням на дружину мультиплікатора Ксенію Юріївну. Зазначимо, що помер Костянтин Романенко ще 18 листопада, проте відома ця сумна новина стала лише зараз.

Мультиплікатор разом із своїм сином займався господарськими справами на їхньому дачі у селі Труфанівка, коли йому різко стало погано. Чоловік знепритомнів і впав. Син викликав швидку, але лікарі, що приїхали на виклик, лише зафіксували смерть мультиплікатора. Причина смерті — розрив аневризми у мозку.

Костянтин Романенко

Вдова Романенко розповіла, що він дуже любив свою роботу і віддавався їй з усією душею. Він творив до кінця своїх днів. Також Ксенія Юріївна розповіла невеликий секрет свого чоловіка — рухи найдружнішого кота Леопольда змальовані з самого мультиплікатора. Костянтин Романенко малював героя, ґрунтуючись на своїх рухах.

Костянтин Романенко розпочав свою кар’єру 1975 року, коли пішов на курси мультиплікаторів, і вже 1983 року він став випускником Московського художньо-промислового інституту ім. Строганова. Упродовж 1990-95-х років працював на кіностудії "Союзмультфільм".

З легкої руки Костянтина Романенка з’явилися на світ такі мультфільми, як "День народження кота Леопольда", "Клад кота Леопольда", "Телевізор кота Леопольда", "Філіпок", "Чудовий Гоша", "Бюро знахідок".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" інформував про смерть зірки радянських фільмів "12 стільців" та "Гардемарини, вперед!" Володимира Кузнєцова.