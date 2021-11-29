Помер відомий радянський режисер

Режисер до останнього працював над створенням фільмів.

У понеділок, 29 листопада, стало відомо про смерть відомого радянського та російського режисера, творця фільму "Тегеран-43" — Володимира Наумовича Наумова. Чоловікові було 93 роки.

Про це повідомив ТАСС, посилаючись на представника Спілки кінематографістів Росії. Також смерть відомого режисера підтвердив і син Володимира Наумовича — художник Андрій Наумов.

Причина смерті сценариста — невідома, але, судячи з його віку, можна припустити, що це старість.

Володимир Наумов народився 1927 року в Ленінграді

Володимир Наумов — радянський та російський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер та педагог. З його руки світло побачили такі фільми, як "Павло Корчагін", "Світ, що входить", "Тегеран-43", а знята ним картина "Біг" стала першою екранізацією книги Булгакова в Росії. Останні свої роки режисер присвятив роботі над екранізацією "Казок про царя Салтана" Пушкіна.

Володимир Наумов та його дружина Наталія Білохвостикова з дітьми Наталією та Кирилом.

Володимир Наумов та його дружина Наталія Білохвостикова

Володимир Наумович – з 1983 року Народний артист СРСР.

За свою кар’єру Володимир Наумов встиг побувати керівником кіностудії "Мосфільм", який також був президентом Національної академії кінематографічних мистецтв та наук.

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