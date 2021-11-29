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Помер відомий радянський режисер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Володимир Наумович Наумов Новина оновлена 29 листопада 2021, 14:46
Володимир Наумович Наумов

Режисер до останнього працював над створенням фільмів.

У понеділок, 29 листопада, стало відомо про смерть відомого радянського та російського режисера, творця фільму "Тегеран-43" — Володимира Наумовича Наумова. Чоловікові було 93 роки.

Про це повідомив ТАСС, посилаючись на представника Спілки кінематографістів Росії. Також смерть відомого режисера підтвердив і син Володимира Наумовича — художник Андрій Наумов.

Причина смерті сценариста — невідома, але, судячи з його віку, можна припустити, що це старість.

Володимир Наумов народився 1927 року в Ленінграді
Володимир Наумов народився 1927 року в Ленінграді

Володимир Наумов — радянський та російський кінорежисер, сценарист, актор, продюсер та педагог. З його руки світло побачили такі фільми, як "Павло Корчагін", "Світ, що входить", "Тегеран-43", а знята ним картина "Біг" стала першою екранізацією книги Булгакова в Росії. Останні свої роки режисер присвятив роботі над екранізацією "Казок про царя Салтана" Пушкіна.

Володимир Наумов та його дружина Наталія Білохвостикова з дітьми Наталією та Кирилом.
Володимир Наумов та його дружина Наталія Білохвостикова з дітьми Наталією та Кирилом.
Володимир Наумов та його дружина Наталія Білохвостикова
Володимир Наумов та його дружина Наталія Білохвостикова

Володимир Наумович – з 1983 року Народний артист СРСР.

За свою кар’єру Володимир Наумов встиг побувати керівником кіностудії "Мосфільм", який також був президентом Національної академії кінематографічних мистецтв та наук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 18 листопада помер відомий мультиплікатор, творець кота Леопольда — Константин Романенко.

Теги:
#Продюсер #Смерть #Режисер
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