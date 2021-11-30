Вы зря ими не пользуетесь: зачем на кроссовках дополнительные дырки

У этой мелочи есть целых два применения.

Наверное многие любители спортивной обуви замечали на своих кроссовках дополнительную пару дырочек, которой они никогда не пользовались. Как оказывается, эти отверстия носят вовсе не декоративную функцию, а имеют вполне важное предназначение.

Примечательно, что подобные дырки имеются не на всех моделях кроссовок, но распространены как в мужских, так и в женских вариантах обуви.

А вот применить их можно двумя способами.

Для спортсменов

Дополнительные отверстия предназначены для более плотной фиксации, что делает занятия спортом более удобным. Это позволяет избежать спадания или лишних движений обуви на ноге, а следовательно и их натирания при длительном беге или ходьбе.

Шнуровка таким образом имеет свои хитрости, но в целом не составляет особого труда.

Для этого необходимо продеть правый шнурок в правое отверстие, чтобы получить петлю, то же самое стоит провести и с левым шнурком. После этого конец левого шнурка стоит завести в правую петлю, а правого в левую, после чего затянуть.

Чтобы потом их снять необходимо сперва развязать бантик, а затем ослабить петельки. После этого кроссовок снимется, как и обычно.

Кроссовки вместо тапочек

Второе применение предназначено для людей, которые вообще никогда не шнуруют кроссовки, то есть используют их для повседневных дел, а не для занятий спортом.

Для начала необходимо затянуть шнурки так, чтобы обувь не жала, но и не спадала при ходьбе. После этого конец правого шнурка заводим в правое дополнительное отверстие и затягиваем, то же повторить с другим концом. После этого кроссовок будет плотно сидеть на ноге и не будет в будущем терять силу натяжения.

Концы шнурков после этого можно просто убрать под стельку.

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