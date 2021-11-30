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Ви дарма ними не користуєтеся: навіщо на кросівках додаткові дірки

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Кросівки
Кросівки

У цієї дрібниці є цілих два застосування.

Напевно багато любителів спортивного взуття помічали на своїх кросівках додаткову пару дірочок, якими вони ніколи не користувалися. Як виявляється, ці отвори мають зовсім не декоративну функцію, а мають важливе призначення.

Примітно, що подібні дірки є не на всіх моделях кросівок, але поширені як у чоловічих, так і жіночих варіантах взуття.

А ось застосувати їх можна двома способами.

Для спортсменів

Додаткові отвори призначені для більш щільної фіксації, що робить спорт більш зручним. Це дозволяє уникнути спадання або зайвих рухів взуття на нозі, а отже і натирання при тривалому бігу або ходьбі.

Шнурівка таким чином має свої хитрощі, але в цілому не складає особливих труднощів.

Для цього необхідно пройдений правий шнурок у правий отвір, щоб отримати петлю, те саме варто провести й з лівим шнурком. Після цього кінець лівого шнурка варто завести праву петлю, а правого ліву, після чого затягнути.

Щоб потім їх зняти, необхідно спочатку розв’язати бантик, а потім послабити петельки. Після цього кросівок зніметься, як і зазвичай.

Кросівки замість капців

Друге застосування призначене для людей, які ніколи не шнурують кросівки, тобто використовують їх для повсякденних справ, а не для занять спортом.

Для початку необхідно затягнути шнурки так, щоб взуття не жало, але й не спадало під час ходьби. Після цього кінець правого шнурка заводимо в правий додатковий отвір і затягуємо, те ж саме повторити з іншим кінцем. Після цього кросівок щільно сидітиме на нозі і не буде в майбутньому втрачати силу натягу.

Кінці шнурків після цього можна просто прибрати під устілку.

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Теги:
#Взуття #Кросівки
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