Идеально для удаленки: сеть повеселил "пикантный" жакет за 52 тысячи гривен (фото)
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В сети соревнуются в придумывании оригинального применения для одежды.
Объемные плечи, 100% шерсть и пикантные вырезы. Пиджак-боди от французского модного дома Mugler привлек внимание пользователей сети необычным кроем. Отметим, что феминность и драматичность вырезов характерны для многих образов бренда.
В этой модели внимание акцентировано на объемных плечах и вырезе на спине. В сети его охарактеризовали как "жакет на босу пипу" и предположили, что в нем можно договариваться о повышении зарплаты.
Модель уже назвали в комментариях отличным вариантом для удаленной работы из дома и уточняют, носить под или поверх штанов. Стоимость такого боди-жакета 1690 евро, что в переводе на гривны — свыше 52 тысяч. Цену отметили и пользователи, пошутив, что нужно сначала получить повышение, чтобы его купить.
Полный вариант образа, согласно сайту бренда, включает в себя еще и штаны. Их надевают поверх боди. Но и они полностью не скрывают очертаний фигуры. В штанах предусмотрен вырез на бедре, частично совпадающий с вырезом боди.
Ранее "Телеграф" писал, как подобрать образ на Новый год, чтобы соответствовать модным тенденциям.
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