Ідеально для віддаленої роботи: мережу повеселив "пікантний" жакет за 52 тисячі гривень (фото)

У мережі змагаються у вигадуванні оригінального застосування для одягу.

Об’ємні плечі, 100% вовна та пікантні вирізи. Піджак-боді від французького модного будинку Mugler привернув увагу користувачів мережі незвичайним кроєм. Зазначимо, що фемінність та драматичність вирізів характерні для багатьох образів бренду.

У цій моделі увага акцентована на об’ємних плечах та вирізі на спині. У мережі його охарактеризували як "жакет на босу піпу" та припустили, що в ньому можна домовлятися про підвищення зарплати.

Боді-жакет відрізняється сміливим дизайном

Модель вже назвали у коментарях чудовим варіантом для віддаленої роботи з дому та уточнюють, носити під або поверх штанів. Вартість такого боді-жакету 1690 євро, що у гривні – понад 52 тисячі. Ціну відзначили і користувачі, пожартувавши, що потрібно спочатку отримати підвищення, щоб його купити.

Повний варіант образу, згідно з сайтом бренду, включає ще й штани. Їх надягають поверх боді. Але вони повністю не приховують обрисів постаті. У штанях передбачений виріз на стегні, що частково збігається з вирізом боді.

Так пропонують поєднувати боді зі штанами

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