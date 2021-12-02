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Звезда шоу "Холостяк" пытался покончить с собой из-за своей гомосексуальности

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Колтон Андервуд Новость обновлена 02 декабря 2021, 09:21
Колтон Андервуд

Мужчина пытался "вылечить" свою гомосексуальность при помощи таблеток.

Герой американской версии шоу "Холостяк" Колтон Андервуд признался, что пытался подавлять свою гомосексуальность при помощи таблеток, а однажды даже попытался наложить на себя руки.

Об этом сообщает издание Page Six.

"Я так сильно подавлял свою сексуальность, что ежедневно принимал лекарства от депрессии и беспокойства, и это сделало меня параноиком", — рассказал 29-летний бывший "Холостяк" в своем новом документальном сериале Netflix "Выход Колтона".

"Я не доверял многим людям и пытался сделать все, что мог, чтобы защитить свой секрет", — вспоминает мужчина.

Колтон Андервуд со своей бывшей девушкой Кэсси Рэндолф
Колтон Андервуд со своей бывшей девушкой Кэсси Рэндолф

Во время разговора со своим давним другом Андервуд в слезах признался, что однажды ночью настолько сильно отчаялся, что попытался наложить на себя руки. Это случилось вскоре после расставания Андервуда с бывшей возлюбленной Кэсси Рэндолф, которая победила в "Холостяке" в 2019 году.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине аферисты наживаются на желающих попасть в шоу "Холостяк". Аферисты просят интимные фото и видео девушек, а потом шантажируют их этим.

Теги:
#Холостяк #Ориентация #Гомосексуальность
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