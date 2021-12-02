Звезда шоу "Холостяк" пытался покончить с собой из-за своей гомосексуальности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 273
Мужчина пытался "вылечить" свою гомосексуальность при помощи таблеток.
Герой американской версии шоу "Холостяк" Колтон Андервуд признался, что пытался подавлять свою гомосексуальность при помощи таблеток, а однажды даже попытался наложить на себя руки.
Об этом сообщает издание Page Six.
"Я так сильно подавлял свою сексуальность, что ежедневно принимал лекарства от депрессии и беспокойства, и это сделало меня параноиком", — рассказал 29-летний бывший "Холостяк" в своем новом документальном сериале Netflix "Выход Колтона".
"Я не доверял многим людям и пытался сделать все, что мог, чтобы защитить свой секрет", — вспоминает мужчина.
Во время разговора со своим давним другом Андервуд в слезах признался, что однажды ночью настолько сильно отчаялся, что попытался наложить на себя руки. Это случилось вскоре после расставания Андервуда с бывшей возлюбленной Кэсси Рэндолф, которая победила в "Холостяке" в 2019 году.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Украине аферисты наживаются на желающих попасть в шоу "Холостяк". Аферисты просят интимные фото и видео девушек, а потом шантажируют их этим.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-