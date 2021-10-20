Интимные фото предлагать: как аферисты наживаются на желающих попасть в шоу "Холостяк"

Украинок, которые хотят принять участие в новом сезоне проекта, нагло обманывают мошенники

Совсем скоро стартует новый, двенадцатый сезон одного из самых популярных в Украине проектов — "Холостяк", и аферисты пользуются этим в своих целях.

В сети распространяется мошенническая схема, где нужно заполнить анкету якобы для участия в романтическом реалити, где главным героем нового сезона якобы стал известный бизнесмен, экс-председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Аферисты просят интимные фото и видео девушек, а потом шантажируют их этим.

С ситуацией разбирались журналисты программы "Викна" на телеканале СТБ. Отмечается, что заполнить анкету на участие в шоу "Холостяк" можно только на официальном сайте СТБ. Как рассказала в интервью победительница одиннадцатого сезона "Холостяк" Анна Богдан, на обнажения или интимные отношения с героем шоу даже и не намекали.

"Нет, я бы не согласилась прийти на такой кастинг", — отвечает девушка.

Кроме этого, некоторые аферисты открыто предлагают интим для участия в других проектах телеканалов. Так, украинская гимнастка Надежда Васина у себя в Facebook выложила скрины сообщений от некой Алины, которая представилась кастинг-директором телеканалов СТБ и "Нового канала". Для одного из проектов женщина прямо прописывает секс, а также расценки гонораров с участием своего партнера или партнера, предлагаемого самими организаторами реалити.

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая участница 10 сезона проекта "Холостяк" Анна Неплях стала обладательницей титула "Мисс Украина Вселенная-2021". Чем занимается девушка и что постит в Инстаграме — читайте в материале "Телеграфа".