Інтимні фото пропонувати: як аферисти наживаються на охочих потрапити в шоу "Холостяк"

Українок, які хочуть взяти участь в новому сезоні проекту, нахабно обманюють шахраї

Зовсім скоро стартує новий, дванадцятий сезон одного з найпопулярніших в Україні проектів — "Холостяк", і аферисти користуються цим в своїх цілях.

У мережі поширюється шахрайська схема, де потрібно заповнити анкету нібито для участі в романтичному реаліті, де головним героєм нового сезону нібито став відомий бізнесмен, екс-голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Аферисти просять інтимні фото і відео дівчат, а потім шантажують їх цим.

З ситуацією розбиралися журналісти програми "Вікна" на телеканалі СТБ. Відзначається, що заповнити анкету на участь в шоу "Холостяк" можна тільки на офіційному сайті СТБ. Як розповіла в інтерв’ю переможниця одинадцятого сезону "Холостяк" Анна Богдан, на оголення або інтимні стосунки з героєм шоу навіть і не натякали.

"Ні, я б не погодилася прийти на такий кастинг", — відповідає дівчина.

Крім цього, деякі аферисти відкрито пропонують інтим для участі в інших проектах телеканалів. Так, українська гімнастка Надія Васіна у себе в Facebook виклала скріни повідомлень від якоїсь Аліни, яка представилася кастинг-директором телеканалів СТБ і "Нового каналу". Для одного з проектів жінка прямо прописує секс, а також розцінки гонорарів за участю свого партнера або партнера, пропонованого самими організаторами реаліті.

Раніше "Телеграф" писав, що колишня учасниця 10 сезону проекту "Холостяк" Анна Неплях стала володаркою титулу "Міс Україна Всесвіт-2021". Чим займається дівчина і що постить в Інстаграмі — читайте в матеріалі "Телеграфа".