Зірка шоу "Холостяк" намагався накласти на себе руки через свою гомосексуальність

Чоловік намагався "вилікувати" свою гомосексуальність за допомогою пігулок.

Герой американської версії шоу "Холостяк" Колтон Андервуд зізнався, що намагався "вилікувати" свою гомосексуальність за допомогою пігулок, а одного разу навіть спробував накласти на себе руки.

Про це повідомляє видання Page Six.

"Я так сильно пригнічував свою сексуальність, що щодня приймав ліки від депресії та занепокоєння, і це зробило мене параноїком", — розповів 29-річний колишній "Холостяк" у своєму новому документальному серіалі Netflix "Вихід Колтона".

"Я не довіряв багатьом людям і намагався зробити все, що міг, щоб захистити свій секрет", — згадує чоловік.

Колтон Андервуд зі своєю колишньою дівчиною Кессі Рендолф

Під час розмови зі своїм давнім другом Андервуд зі сльозами зізнався, що одного разу вночі настільки зневірився, що спробував накласти на себе руки. Це сталося невдовзі після розлучення Андервуда з колишньою коханою Кессі Рендолф, яка перемогла у "Холостяку" у 2019 році.

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