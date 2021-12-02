Не "вымести" деньги и не навлечь беду: как правильно хранить веник в доме

В доме должна быть лишь одна метла и давать ее в руки чужому человеку нельзя ни в коем случае

В современном мире, невзирая на модную и удобную технику для уборки дома, в каждой семье остается атрибут прежних поколений — веник, который, согласно поверьям, является не только помощником по хозяйству, но и оберегом.

"Телеграф", опираясь на опыт многих поколений и народные поверья, собрал главные приметы, среди которых:

веник в доме должен быть только один. Если купить два или даже три и чередовать их, это, говорят в народе, может "вымести" деньги из семьи и привести к нищете;

если в доме будет две метлы, то якобы могут происходить несчастья. Согласно поверьям, "нечистая сила перепрыгивает из одного веника на другой";

нельзя убирать чужим веником и давать кому-то свой, чтобы не передать свой успех другому;

не стоит подметать перед дорогой или после ухода гостей — лучше дождаться, когда те доберутся домой;

если же гость оставил дома негативную энергетику, все же стоит "вымести" ее веником в целях избавления от всего плохого, скопившегося в доме.

Ну а напоследок — самое главное: веник следует хранить у порога жилища ручкой вниз. Таким образом, он будет защищать ваш дом, а не притягивать беды.

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