Почему нельзя выносить мусор вечером: приметы

Причины появления этой приметы кроются в давние времена

Темное время суток раньше считалось чем-то таинственным и мистическим. После заката наши предки бросали все дела, иначе можно было навлечь на себя беду. Страх возникал тогда, когда некоторые суеверия были связаны с нечистой силой.

Несмотря на то, что современные люди не так суеверны, есть приметы, в которые многие верят до сих пор, пишет Всезнайко.

Почему нельзя выносить мусор вечером или на ночь: народные приметы

Мусор наши предки считали олицетворением богатства семьи, поэтому вынося его после заката, это может отвлечь от вас удачу и материальное благополучие.

Наши предки считали, что колдуны и ведьмы могут украсть что-нибудь из личных вещей, которые вы выбросили и навести на вас порчу или навлечь на семью беду.

Те, кто верит в существование домового, считают, что мусор стоит оставлять ночью в квартире, чтобы домовой смог поесть.

Согласно учениям фэншуй, если выносить мусор из дома вечером – то в доме не будут водиться деньги.

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Современный взгляд на суеверие

Нельзя выносить мусор после заката, потому что можно спровоцировать распространение о себе слухов и сплетен. Возможно, соседи заинтересуются, что вы можете скрывать от них.

Вечерами у мусорных баков часто ищут добычу бродячие собаки. Там же могут рыскать подозрительные лица.

Считается, что ночью нечистой силе проще попасть в наш мир, поэтому в темное время суток стоит быть осторожнее также и с зеркалами.