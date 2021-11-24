Укр

Почему нельзя выносить мусор вечером: приметы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Доверять ли приметам – личное дело каждого Новость обновлена 24 ноября 2021, 18:31
Доверять ли приметам – личное дело каждого

Причины появления этой приметы кроются в давние времена

Темное время суток раньше считалось чем-то таинственным и мистическим. После заката наши предки бросали все дела, иначе можно было навлечь на себя беду. Страх возникал тогда, когда некоторые суеверия были связаны с нечистой силой.

Несмотря на то, что современные люди не так суеверны, есть приметы, в которые многие верят до сих пор, пишет Всезнайко.

Почему нельзя выносить мусор вечером или на ночь: народные приметы

  • Мусор наши предки считали олицетворением богатства семьи, поэтому вынося его после заката, это может отвлечь от вас удачу и материальное благополучие.
  • Наши предки считали, что колдуны и ведьмы могут украсть что-нибудь из личных вещей, которые вы выбросили и навести на вас порчу или навлечь на семью беду.
  • Те, кто верит в существование домового, считают, что мусор стоит оставлять ночью в квартире, чтобы домовой смог поесть.
  • Согласно учениям фэншуй, если выносить мусор из дома вечером – то в доме не будут водиться деньги.

Современный взгляд на суеверие

  • Нельзя выносить мусор после заката, потому что можно спровоцировать распространение о себе слухов и сплетен. Возможно, соседи заинтересуются, что вы можете скрывать от них.
  • Вечерами у мусорных баков часто ищут добычу бродячие собаки. Там же могут рыскать подозрительные лица.

Считается, что ночью нечистой силе проще попасть в наш мир, поэтому в темное время суток стоит быть осторожнее также и с зеркалами.

Теги:
#Приметы #Мусор #Народные приметы
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