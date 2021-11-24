Чому не можна виносити сміття ввечері: прикмети

Причини появи цієї прикмети криються в давнину

Темний час доби раніше вважався чимось таємничим та містичним. Після заходу сонця наші предки кидали всі справи, інакше можна було спричинити лихо. Страх виникав тоді, коли деякі забобони були пов’язані з нечистою силою.

Незважаючи на те, що сучасні люди не такі забобонні, є прикмети, в які багато хто вірить до сих пір, пише Всезнайко.

Чому не можна виносити сміття ввечері чи на ніч: народні прикмети

Сміття наші предки вважали уособленням багатства сім’ї, тому виносячи його після заходу сонця, це може відволікти від вас удачу та матеріальне благополуччя.

Наші пращури вважали, що чаклуни та відьми можуть вкрасти що-небудь з особистих речей, які ви викинули і навести на вас причину чи накликати на родину лихо.

Ті, хто вірить у існування домовика, вважають, що сміття варто залишати вночі у квартирі, щоб домовик зміг поїсти.

Згідно з вченнями феншуй, якщо виносити сміття з дому ввечері – то в будинку не будуть вестись гроші.

Читайте також: Категорія Суспільство Що категорично не можна викидати з дому Зараз люди легко розлучаються з речами, не замислюючись про наслідки

Сучасний погляд на забобону

Не можна виносити сміття після заходу сонця, тому що можна спровокувати поширення про себе чуток і пліток. Можливо, сусіди зацікавляться, що ви можете приховувати від них.

Вечорами біля сміттєвих баків часто шукають їжу бродячі собаки. Там же можуть нишпорити підозрілі особи.

Вважається, що вночі нечистій силі простіше потрапити до нашого світу, тому в темний час доби варто бути обережнішими також і з дзеркалами.