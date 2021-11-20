Що категорично не можна викидати з дому

Зараз люди легко розлучаються з речами, не замислюючись про наслідки

У минулому люди всебічно захищали себе від чужого впливу як у матеріальному плані, так і духовному. Завдяки цьому з’явилося багато повір’їв. Яких ляльок не можна тримати в будинку, які речі, підібрані на вулиці, приносять удачу або чому носіння чужого одягу може зіпсувати здоров’я — всі ці прикмети передавалися з покоління в покоління, тому й не втрачають своєї актуальності в сучасному світі. Дотримуватись їх чи ні – особиста справа кожного, проте варто зауважити, що всі ці застереження не з’явилися на порожньому місці.

Є речі, які не притягують успіх, але якщо їх викинути, може статися щось погане, пише iBilingua.

Які речі не можна викидати з дому

Годинник

Робочий годинник не можна викидати в жодному разі, так ви викидаєте свій час. Цей предмет вбирає все хороше і погане, що траплялося з людиною, яка їх носила. Крім цього вважається, що викидаючи годинник, ви порушуєте зв’язок із близькими людьми — так ви спровокуєте сварки в сім’ї.

Тому годинник краще ремонтувати, але якщо вони зламалися остаточно, потрібно розібрати їх на маленькі деталі та викинути у такому вигляді.

Читайте також: Категорія Суспільство Чому не можна дарувати годинник Згідно з відомими народними чутками, дарувати комусь годинник — погана прикмета

Хліб

Хліб у багатьох культурах – це священна їжа, яка символізує благополуччя та щастя сім’ї. Тому якщо недбало ставитися до нього, можна викликати гнів вищих сил. Вважається, що викинувши хліб, ви накликаєте на себе бідність і голод.

Щоб у будинку всі були ситі та щасливі, черствий хліб варто віддати тваринам чи птахам. Таким чином ви просто поділитесь хлібом, а не викинете його.

Фотографії

Наші зображення несуть енергетику людей і зберігають пам’ять про певний момент їхнього життя. Викидаючи фото, ви, таким чином, викидаєте "частку людини", особливо якщо на фото зображений ваш близький.

Якщо ж знімок приносить вам лише погані спогади, його краще спалити.

Гаманець

Гаманець – це фінансовий талісман. Якщо він зносився, необхідно провести такий ритуал: візьміть новий гаманець і носіть гроші в ньому, а старий постарайтеся носити з собою пару днів, а потім залишіть на тиждень в оселі з купюрою. Коли його викидатимете, перекладіть купюру в новий, щоб новий гаманець забрав на себе грошову енергетику.

Ікони

Намолені іконки, натільні хрестики, молитвослови та Біблії — церковні атрибути, обереги від усього поганого. Їх не можна викидати у жодному разі. Але якщо виникла потреба попрощатися з ними, краще віднесіть їх до церкви.

Раніше "Телеграф" писав, які предмети категорично заборонено тримати у своєму будинку.