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Чому не можна дарувати годинник

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народні прикмети, пов’язані з годинником Новина оновлена 14 листопада 2021, 08:19
Народні прикмети, пов’язані з годинником

Згідно з відомими народними чутками, дарувати комусь годинник — погана прикмета

Годинник — це стильний аксесуар, що підкреслює певний статус людини. Особливо це стосується годинників, вироблених відомими брендами. Багато хто вважає їх чудовим варіантом для подарунку на день народження чоловікові чи жінці, Новий рік чи ювілей, проте насправді не всі виявляються раді такому презенту, особливо люди забобонні.

Справа в тому, що існують народні прикмети, які пояснюють, чому не можна дарувати годинник близьким людям або просто добрим знайомим, пише everyday-psychology.com.

Чому люди бояться дарувати годинник?

Можливо, це повір’я прийшло до нас із Китаю. У них подарувати годинник означає близьку смерть. У слов’ян ця прикмета означає розрив стосунків та розлука з близькою людиною. А деякі вірять у те, що іменинник проживе стільки, скільки працюватиме цей годинник.

Тим же, хто не вірить у прикмети та забобони, подарований годинник може просто натякнути про час, що минає, в зрілому віці.

Чи можна дарувати годинник взагалі – питання до кінця не вирішене. Якогось зв’язку з подарованим годинним механізмом та зміною відносин між людьми вчені поки не довели.

Але якщо подарунок – це все-таки годинник, то деякі способи обійти цю прикмету є: у момент дарування просто попросіть замість дрібну монетку або невелику купюру. Так буде вважатися, що ви годинник продали, а не подарували.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна носити годинник іншої людини.

Теги:
#Годинники #Забобони #Прикмети #Заборони #Народні прикмети
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