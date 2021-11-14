Согласно известному народному слуху, дарить кому-то часы — плохая примета

Часы – это стильный аксессуар, подчеркивающий определенный статус человека. Особенно это касается часов, производимых известными брендами. Многие считают их прекрасным вариантом для подарка на день рождения мужчине или женщине, Новый год или юбилей, однако в действительности не все оказываются рады такому презенту, особенно люди суеверные.

Дело в том, что существуют народные приметы, объясняющие, почему нельзя дарить часы близким людям или просто хорошим знакомым, пишет everyday-psychology.com.

Почему люди боятся дарить часы?

Может быть, это поверье пришло к нам из Китая. В них подарить часы означает близкую смерть. У славян эта примета означает разрыв отношений и разлука с близким человеком. А некоторые верят в то, что именинник проживет столько, сколько будут ходить эти часы.

Тем же, кто не верит в приметы и предрассудки, подаренные часы могут просто намекнуть о проходящем времени в зрелом возрасте.

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Можно ли дарить часы вообще — вопрос до конца не решен. Какую-либо связь с подаренным часовым механизмом и изменением отношений между людьми ученые пока не доказали.

Но если подарок – это все-таки часы, то некоторые способы обойти эту примету есть: в момент дарения просто попросите взамен мелкую монетку или небольшую купюру. Так будет считаться, что вы часы продали, а не подарили.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя носить часы другого человека.