Чи варто тримати в будинку старі ляльки

Деякі іграшки притягують у життя небезпечну енергію

Енергетика в будинку дуже важлива, адже в рідних стінах ми перебуваємо більшу частину свого життя. Є речі, які притягують до будинку як позитивну енергію, так і чорну. Якщо з якоїсь причини аура вашого гніздечка відчутно зіпсувалася, варто звернути увагу на старі іграшки та ляльки, які зберігають або, навпаки, відлякують удачу.

Намагайтеся не допускати їхнього поганого впливу, пише Ukr.Media.

Які іграшки не можна тримати в будинку

Знайдені іграшки. Іграшки варто залишати на тому місці, де їх знайшли. А краще взагалі до них не торкатися. Справа в тому, що ними могли володіти погані люди, з негативною енергетикою, яка може принести до будинку лише неприємності.

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Страшні ляльки. Якщо вас лякають іграшки і вам не подобається, як вони на вас дивляться (ніби спостерігають) — не тримайте такі ляльки вдома. Прислухайтеся до своєї інтуїції, яка дає сигнали тривоги. Пам’ятайте про дітей: їм не можна знакодитись поряд з ними, а тим більше грати.

Якщо вас лякають іграшки і вам не подобається, як вони на вас дивляться (ніби спостерігають) — не тримайте такі ляльки вдома. Прислухайтеся до своєї інтуїції, яка дає сигнали тривоги. Пам’ятайте про дітей: їм не можна знакодитись поряд з ними, а тим більше грати. Старовинні іграшки. Ви хочете зберігати пам’ять своїх предків, але варто пам’ятати: стара річ, хоч і раритетна, може притягувати негатив. Якщо хочете зберегти частинку минулого, краще оновити і почистити іграшку. У такому разі річ зможе "відкритися" чомусь хорошому.

Ви хочете зберігати пам’ять своїх предків, але варто пам’ятати: стара річ, хоч і раритетна, може притягувати негатив. Якщо хочете зберегти частинку минулого, краще оновити і почистити іграшку. У такому разі річ зможе "відкритися" чомусь хорошому. Подарунки та сувеніри від неприємних людей. Людина, яка має погані помисли, може передати з презентом весь негатив. У цьому випадку ваше здоров’я може погіршитися або статися щось ще гірше.

Раніше "Телеграф" писав, чому речі із секонд-хенду можуть зіпсувати ваше життя та принести одні розлади.