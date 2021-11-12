Стоит ли держать в доме старые куклы
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 62
Некоторые игрушки притягивают в жизнь опасную энергию
Энергетика в доме очень важна, ведь в родных стенах мы находимся большую часть своей жизни. Есть вещи, которые притягивают в дом как положительную энергию, так и черную. Если по какой-то причине аура вашего гнездышка ощутимо испортилась, стоит обратить внимание на старые игрушки и куклы, которые сохраняют или, наоборот, отпугивают удачу.
Пытайтесь не допускать их плохого влияние, пишет Ukr.Media.
Какие игрушки нельзя держать в доме
- Найденные игрушки. Игрушки стоит оставлять на том месте, где они были найдены. А лучше вообще к ним не прикасаться. Дело в том, что ими могли владеть плохие люди, с негативной энергетикой, которая может принести в дом только неприятности.
- Страшные куклы. Если вас пугают игрушки и вам не нравится, как они на вас "смотрят" (будто наблюдают) — не держите такие куклы дома. Прислушайтесь к своей интуиции, которая дает "сигналы тревоги". Помните о детях: им нельзя находится рядом с ними, а тем более играть.
- Старинные игрушки. Вы хотите хранить память о своих предках, но стоит помнить: старая вещь, хоть и раритетная, может притягивать негатив. Если хотите сохранить частичку прошлого, лучше обновить и почистить игрушку. В таком случае вещь сможет "открыться" чему-то хорошему.
- Подарки и сувениры от неприятных людей. Человек, обладающий плохими помыслами, может передать с презентом весь негатив. В этом случае ваше здоровье может ухудшиться или случится что-то еще хуже.
Ранее "Телеграф" писал, почему вещи из секонд-хенда могут подпортить вашу жизнь и принести одни разлады.
- Дата публикации
-
- Категория
-