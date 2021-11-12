Стоит ли держать в доме старые куклы

Некоторые игрушки притягивают в жизнь опасную энергию

Энергетика в доме очень важна, ведь в родных стенах мы находимся большую часть своей жизни. Есть вещи, которые притягивают в дом как положительную энергию, так и черную. Если по какой-то причине аура вашего гнездышка ощутимо испортилась, стоит обратить внимание на старые игрушки и куклы, которые сохраняют или, наоборот, отпугивают удачу.

Пытайтесь не допускать их плохого влияние, пишет Ukr.Media.

Какие игрушки нельзя держать в доме

Найденные игрушки. Игрушки стоит оставлять на том месте, где они были найдены. А лучше вообще к ним не прикасаться. Дело в том, что ими могли владеть плохие люди, с негативной энергетикой, которая может принести в дом только неприятности.

Читайте также: Категория Lifestyle Приносят удачу: вещи, которые стоит подобрать на улице Не все вещи, найденные на улице можно подбирать, но эти семь вещей принесут только счастье.

Страшные куклы. Если вас пугают игрушки и вам не нравится, как они на вас "смотрят" (будто наблюдают) — не держите такие куклы дома. Прислушайтесь к своей интуиции, которая дает "сигналы тревоги". Помните о детях: им нельзя находится рядом с ними, а тем более играть.

Если вас пугают игрушки и вам не нравится, как они на вас "смотрят" (будто наблюдают) — не держите такие куклы дома. Прислушайтесь к своей интуиции, которая дает "сигналы тревоги". Помните о детях: им нельзя находится рядом с ними, а тем более играть. Старинные игрушки. Вы хотите хранить память о своих предках, но стоит помнить: старая вещь, хоть и раритетная, может притягивать негатив. Если хотите сохранить частичку прошлого, лучше обновить и почистить игрушку. В таком случае вещь сможет "открыться" чему-то хорошему.

Вы хотите хранить память о своих предках, но стоит помнить: старая вещь, хоть и раритетная, может притягивать негатив. Если хотите сохранить частичку прошлого, лучше обновить и почистить игрушку. В таком случае вещь сможет "открыться" чему-то хорошему. Подарки и сувениры от неприятных людей. Человек, обладающий плохими помыслами, может передать с презентом весь негатив. В этом случае ваше здоровье может ухудшиться или случится что-то еще хуже.

Ранее "Телеграф" писал, почему вещи из секонд-хенда могут подпортить вашу жизнь и принести одни разлады.