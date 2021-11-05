Эти вещи притягивают в дом положительную энергетику - топ-5
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 12
Наполните дом нужными растениями и аксессуарами.
Замечали ли вы когда-то, что в одних домах чувствуешь себя спокойно и расслаблено, а в других ощущаешь прямо-таки физический дискомфорт? Это может зависеть от энергетики вашего дома и того, что в нем находится. Так, раньше мы рассказывали, где нужно хранить деньги в доме, чтобы они приумножались, а сегодня расскажем, какие вещи способны притянуть в дом положительную энергию.
- Шалфей. Аромат этого растения способствует ментальному и физическому благосостоянию. Запах шалфея хорошо расслабляет и в то же время связывает негативную энергию.
- Лампы из гималайской соли. Эти аксессуары не только добавят стиля вашему дому, но и будут излучать отрицательно заряженные ионы, которые замещают позитивные ионы и поддерживают баланс.
- Растения. Их выращивание не только поддерживает чистоту воздуха в доме, но и помогает притянуть положительную энергию. Например, привлечь в ваш дом финансы.
- Ароматические свечи. Они положительно влияют на ваше внутреннее состояние, а также способствуют усилению "ауры" дома.
- Свет. Не создавайте в доме искусственную полутьму. Естественный свет помогает повысить уровень вибраций вашего дома.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-