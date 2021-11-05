Укр

Эти вещи притягивают в дом положительную энергетику - топ-5

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ароматические свечи улучшают энергетику в доме Новость обновлена 05 ноября 2021, 12:16
Ароматические свечи улучшают энергетику в доме

Наполните дом нужными растениями и аксессуарами.

Замечали ли вы когда-то, что в одних домах чувствуешь себя спокойно и расслаблено, а в других ощущаешь прямо-таки физический дискомфорт? Это может зависеть от энергетики вашего дома и того, что в нем находится. Так, раньше мы рассказывали, где нужно хранить деньги в доме, чтобы они приумножались, а сегодня расскажем, какие вещи способны притянуть в дом положительную энергию.

  1. Шалфей. Аромат этого растения способствует ментальному и физическому благосостоянию. Запах шалфея хорошо расслабляет и в то же время связывает негативную энергию.
  2. Лампы из гималайской соли. Эти аксессуары не только добавят стиля вашему дому, но и будут излучать отрицательно заряженные ионы, которые замещают позитивные ионы и поддерживают баланс.
  3. Растения. Их выращивание не только поддерживает чистоту воздуха в доме, но и помогает притянуть положительную энергию. Например, привлечь в ваш дом финансы.
  4. Ароматические свечи. Они положительно влияют на ваше внутреннее состояние, а также способствуют усилению "ауры" дома.
  5. Свет. Не создавайте в доме искусственную полутьму. Естественный свет помогает повысить уровень вибраций вашего дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где нельзя хранить деньги, чтобы не обеднеть.

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#Энергия #Приметы
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