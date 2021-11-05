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5 речей, що притягують до будинку позитивну енергетику

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Ароматичні свічки покращують енергетику у будинку Новина оновлена 05 листопада 2021, 12:39
Ароматичні свічки покращують енергетику у будинку

Наповніть будинок потрібними рослинами та аксесуарами.

Чи помічали ви колись, що в одних будинках почуваєшся спокійно і розслаблено, а в інших відчуваєш фізичний дискомфорт? Це може залежати від енергетики вашого будинку та того, що в ньому знаходиться. Так, раніше ми розповідали, де потрібно зберігати гроші в будинку, щоб вони примножувалися, а сьогодні розповімо, які речі здатні притягнути до будинку позитивну енергію.

  1. Шавлія. Аромат цієї рослини сприяє ментальному та фізичному добробуту. Запах шавлії добре розслаблює і водночас пов’язує негативну енергію.
  2. Лампи із гімалайської солі. Ці аксесуари не тільки додадуть стилю вашому будинку, але й випромінюватимуть негативно заряджені іони, які заміняють позитивні іони та підтримують баланс.
  3. Рослини. Їхнє вирощування не тільки підтримує чистоту повітря в будинку, але й допомагає притягнути позитивну енергію. Наприклад, залучити у ваш будинок фінанси.
  4. Ароматичні свічки. Вони позитивно впливають на ваш внутрішній стан, а також сприяють посиленню "аури" вдома.
  5. Світло. Не створюйте в будинку штучну напівтемряву. Природне світло допомагає підвищити рівень вібрацій вашого будинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна зберігати гроші, щоб не збідніти.

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#Енергія #Прикмети
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