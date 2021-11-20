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Сіль допоможе залучити вдачу в будинок, якщо знати, як: поради фахівців

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Найбільше європейське родовище солі – в Україні.
Найбільше європейське родовище солі – в Україні.

Сіль – звичний нам харчовий продукт, який ми використовуємо практично щодня.

З нею пов’язано безліч прикмет і народних повір’їв. Розсипана в різні дні сіль віщує зраду коханого або зустріч із друзями. Крім цього є ряд інших прикмет пов’язаних із сіллю.

Як пише сайт "Приватні нотатки", зберігати сіль потрібно в щільно закупореній тарі, щоби на хорошу енергетику дома не впливали з боку.

Прикмети про сіль

  • випадково посолити чай чи каву — до добрих змін у житті
  • гість не повинен солити всю страву, приготовану господарями. Це може означати, що він хоче "забрати" достаток будинку із собою
  • після виходу неприємної людини, щоб прибрати погану енергетику, потрібно посолити її сліди
  • для залучення удачі можна носити в кишені мішечок із сіллю, але пошити його потрібно самостійно
  • у новому будинку, щоб прогнати ворожі сили, можна посолити сходи. Також, щоб подружитися з домовиком, йому підносять хліб та сіль.
  • солі приписують здатність визначати прокляття — для цього її нагрівають на сковороді. Якщо темніє – треба бути обережним
  • купувати сіль мають лише господарі у будь-які дні тижня крім понеділка та суботи. Купівля продукту в ці дні може принести нещастя до будинку
  • краще не позичати сіль і зберігати вдома запасну пачку — так у сім’ю приваблюють благополуччя
  • якщо сіль дарують господарям — це означає, що людина бажає добра.

Прикмети про сільничку

  • сільничку не можна передавати за столом в руки іншій людині — це може призвести до втрати удачі
  • коли накривають стіл до обіду або вечері першою ставлять сільничку — до статку
  • сільнички дарувати не варто, користуватися таким презентом — до хвороби
  • якщо сільничка впала чи розбилася — до поганих новин чи сварок у сім’ї
  • новонародженому дарують сільничку на удачу, але її не використовують, поки дитина не подорослішає.

Раніше "Телеграф" писав, що є народні прикмети, що регламентують поведінку перед сном і на заході сонця.

Теги:
#Сіль #Прикмети #Народні прикмети
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