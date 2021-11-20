Сіль допоможе залучити вдачу в будинок, якщо знати, як: поради фахівців
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Сіль – звичний нам харчовий продукт, який ми використовуємо практично щодня.
З нею пов’язано безліч прикмет і народних повір’їв. Розсипана в різні дні сіль віщує зраду коханого або зустріч із друзями. Крім цього є ряд інших прикмет пов’язаних із сіллю.
Як пише сайт "Приватні нотатки", зберігати сіль потрібно в щільно закупореній тарі, щоби на хорошу енергетику дома не впливали з боку.
Прикмети про сіль
- випадково посолити чай чи каву — до добрих змін у житті
- гість не повинен солити всю страву, приготовану господарями. Це може означати, що він хоче "забрати" достаток будинку із собою
- після виходу неприємної людини, щоб прибрати погану енергетику, потрібно посолити її сліди
- для залучення удачі можна носити в кишені мішечок із сіллю, але пошити його потрібно самостійно
- у новому будинку, щоб прогнати ворожі сили, можна посолити сходи. Також, щоб подружитися з домовиком, йому підносять хліб та сіль.
- солі приписують здатність визначати прокляття — для цього її нагрівають на сковороді. Якщо темніє – треба бути обережним
- купувати сіль мають лише господарі у будь-які дні тижня крім понеділка та суботи. Купівля продукту в ці дні може принести нещастя до будинку
- краще не позичати сіль і зберігати вдома запасну пачку — так у сім’ю приваблюють благополуччя
- якщо сіль дарують господарям — це означає, що людина бажає добра.
Прикмети про сільничку
- сільничку не можна передавати за столом в руки іншій людині — це може призвести до втрати удачі
- коли накривають стіл до обіду або вечері першою ставлять сільничку — до статку
- сільнички дарувати не варто, користуватися таким презентом — до хвороби
- якщо сільничка впала чи розбилася — до поганих новин чи сварок у сім’ї
- новонародженому дарують сільничку на удачу, але її не використовують, поки дитина не подорослішає.
Раніше "Телеграф" писав, що є народні прикмети, що регламентують поведінку перед сном і на заході сонця.
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