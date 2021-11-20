Сіль допоможе залучити вдачу в будинок, якщо знати, як: поради фахівців

Сіль – звичний нам харчовий продукт, який ми використовуємо практично щодня.

З нею пов’язано безліч прикмет і народних повір’їв. Розсипана в різні дні сіль віщує зраду коханого або зустріч із друзями. Крім цього є ряд інших прикмет пов’язаних із сіллю.

Як пише сайт "Приватні нотатки", зберігати сіль потрібно в щільно закупореній тарі, щоби на хорошу енергетику дома не впливали з боку.

Прикмети про сіль

випадково посолити чай чи каву — до добрих змін у житті

гість не повинен солити всю страву, приготовану господарями. Це може означати, що він хоче "забрати" достаток будинку із собою

після виходу неприємної людини, щоб прибрати погану енергетику, потрібно посолити її сліди

для залучення удачі можна носити в кишені мішечок із сіллю, але пошити його потрібно самостійно

у новому будинку, щоб прогнати ворожі сили, можна посолити сходи. Також, щоб подружитися з домовиком, йому підносять хліб та сіль.

солі приписують здатність визначати прокляття — для цього її нагрівають на сковороді. Якщо темніє – треба бути обережним

купувати сіль мають лише господарі у будь-які дні тижня крім понеділка та суботи. Купівля продукту в ці дні може принести нещастя до будинку

краще не позичати сіль і зберігати вдома запасну пачку — так у сім’ю приваблюють благополуччя

якщо сіль дарують господарям — це означає, що людина бажає добра.

Прикмети про сільничку

сільничку не можна передавати за столом в руки іншій людині — це може призвести до втрати удачі

коли накривають стіл до обіду або вечері першою ставлять сільничку — до статку

сільнички дарувати не варто, користуватися таким презентом — до хвороби

якщо сільничка впала чи розбилася — до поганих новин чи сварок у сім’ї

новонародженому дарують сільничку на удачу, але її не використовують, поки дитина не подорослішає.

Раніше "Телеграф" писав, що є народні прикмети, що регламентують поведінку перед сном і на заході сонця.