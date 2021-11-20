Соль поможет привлечь удачу в дом, если знать, как: советы специалистов

Соль — привычный нам пищевой продукт, который мы используем практически каждый день.

С ней связано множество примет и народных поверьев. Рассыпанная в разные дни соль предвещает измену любимого или встречу с друзьями. Кроме этого есть ряд других примет связанных с солью.

Как пишет сайт "Частные заметки", хранить соль нужно в плотно закупоренной таре, чтобы на хорошую энергетику дома не влияли со стороны.

Приметы про соль

случайно посолить чай или кофе — к хорошим изменениям в жизни

гось не должен солить все блюдо, приготовленное хозяевами. Это может означать, что он хочет "забрать" достаток дома с собой

после ухода неприятного человека, чтобы убрать плохую энергетику, нужно посолить его следы

для привлечения удачи можно носить в кармане мешочек с солью, но сшить его нужно самостоятельно

в новом доме, чтобы прогнать враждебные силы, можно посолить ступени. Также, чтобы подружиться с домовым, ему подносят хлеб и соль

соли предписывают способность определять порчу - для этого ее нагревают на сковороде. Если темнеет — нужно быть осторожным

покупать соль должны только хозяева в любые дни недели кроме понедельника и субботы. Покупка продукта в эти дни может принести несчастье в дом

лучше не одалживать соль и хранить дома запасную пачку — так в семью привлекают благополучие

если соль дарят хозяевам — это значит, что человек желает добра.

Приметы про солонку

солонку нельзя передавать за столом в руки другому человеку — это может привести к потере удачи

когда накрывают стол к обеду или ужину первой ставят солонку — к достатку

солонки дарить не стоит, пользоваться таким презентом — к болезни

.если солонка упала или разбилась — к плохим новостям или ссорам в семье

новорожденному дарят солонку на удачу, но ее не используют, пока ребенок не повзрослеет.

Ранее "Телеграф" писал, что есть народные приметы, регламентирующие поведение перед сном и на закате.