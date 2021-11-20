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Соль поможет привлечь удачу в дом, если знать, как: советы специалистов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Самое крупное европейское месторождение соли - в Украине Новость обновлена 20 ноября 2021, 12:18
Самое крупное европейское месторождение соли - в Украине

Соль — привычный нам пищевой продукт, который мы используем практически каждый день.

С ней связано множество примет и народных поверьев. Рассыпанная в разные дни соль предвещает измену любимого или встречу с друзьями. Кроме этого есть ряд других примет связанных с солью. 

Как пишет сайт "Частные заметки", хранить соль нужно в плотно закупоренной таре, чтобы на хорошую энергетику дома не влияли со стороны. 

Приметы про соль 

  • случайно посолить чай или кофе — к хорошим изменениям в жизни
  • гось не должен солить все блюдо, приготовленное хозяевами. Это может означать, что он хочет "забрать" достаток дома с собой
  •  после ухода неприятного человека, чтобы убрать плохую энергетику, нужно посолить его следы
  • для привлечения удачи можно носить в кармане мешочек с солью, но сшить его нужно самостоятельно
  • в новом доме, чтобы прогнать враждебные силы, можно посолить ступени. Также, чтобы подружиться с домовым, ему подносят хлеб и соль
  • соли предписывают способность определять порчу - для этого ее нагревают на сковороде. Если темнеет — нужно быть осторожным
  • покупать соль должны только хозяева в любые дни недели кроме понедельника и субботы. Покупка продукта в эти дни может принести несчастье в дом
  • лучше не одалживать соль и хранить дома запасную пачку — так в семью привлекают благополучие
  • если соль дарят хозяевам — это значит, что человек желает добра.

Приметы про солонку

  • солонку нельзя передавать за столом в руки другому человеку — это может привести к потере удачи
  • когда накрывают стол к обеду или ужину первой ставят солонку — к достатку
  • солонки дарить не стоит, пользоваться таким презентом — к болезни
  • .если солонка упала или разбилась — к плохим новостям или ссорам в семье
  • новорожденному дарят солонку на удачу, но ее не используют, пока ребенок не повзрослеет. 

Ранее "Телеграф" писал, что есть народные приметы, регламентирующие поведение перед сном и на закате

Теги:
#Соль #Приметы #Народные приметы
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