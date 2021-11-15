Чем опасна рассыпанная соль: народные приметы

Не все приметы о соли предвещают беду

С солью связано много примет и поверий, ведь предки верили, что она впитывает весь негатив и защищает от бед. Ранее, мы писали о том, что нельзя делать перед сном, сегодня расскажем какую опасность ждать из-за рассыпанной соли и какой скрытый смысл она несет.

В какой день рассыпана соль

В зависимости от дня недели, рассыпанная соль имеет разное значение, сообщает vseznayko.com.

Если соль рассыпали в понедельник – вас могут ждать споры с любимым человеком. Если не говорить в спокойных тонах, то маленькая ссора перерастет в огромный скандал.

Если соль рассыпана во вторник, стоит ожидать проблем с начальником. Даже если у вас хорошие отношения, в ближайшее время они могут усугубиться, что повлияет на общую атмосферу в коллективе.

Среда принесет отличные вести. В ближайшее время вам предстоят встречи со знакомыми и друзьями, и возможность развеяться и поменять обстановку. В любом случае не отказывайтесь, эти встречи пойдут вам на пользу.

Рассыпать соль в четверг — к ссоре и недоразумениям с родителями из-за бытовых вопросов. Как можно скорее исправьте ситуацию, чтобы не осталось неприятного осадка между близкими людьми.

Рассыпана соль в пятницу – предсказывает удачу и успех. В профессиональной сфере будет облегчение и все удачно решится. Также хорошие перемены будут ждать и в личной жизни.

Рассыпать соль в субботу — вас ждут недомолвки с партнером, или даже измена от любимого человека.

Воскресенье – вещает неприятности с коллегами. В коллективе никто не захочет идти на компромисс, что повлечет за собой смещение сроков сдачи проекта. Соответственно вас будут ждать и финансовые проблемы.

Рассыпанная соль на столе – к большим материальным изменениям

Рассыпанная соль на столе

Если соль рассыпали вне дома, а, например, в гостях у друзей, то вас ждут большие материальные изменения. Возможно, вам сделают очень хорошее предложение, или у вас возникнет грандиозная идея. После этого, ваша жизнь существенно изменится, поэтому будьте бдительны!

Если рассыпали соль дома, то следует ожидать личных внутренних перемен. Скорее всего у вас изменится мировоззрение, или мнение на определенную ситуацию.

Рассыпать соль на стол в ресторане, баре или кафе – до приятных хлопот. То есть вас скоро ждет предложение, которое изменит всю вашу жизнь.

Если рассыпалась соль среди коллег, этого человека ждут неприятности на работе. Возможно, ему даже придется сменить место работы, поскольку атмосфера станет не очень комфортной.

Рассыпать соль на глазах у кого-то из членов семьи – ждите очень быстрый карьерный рост.

Рассыпать соль на пол

Если соль рассыпалась на пол – произойдет ссора с гостем вашего дома. Возможно, он придет уже с намерением выяснить какую-нибудь проблему. Поэтому будьте готовы и берегите себя!

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