Чим небезпечна розсипана сіль: народні прикмети

Не всі прикмети про сіль віщують біду

Із сіллю пов’язано багато прикмет та повір’їв, адже предки вірили, що вона вбирає в себе увесь негатив та захищає від бід. Дізнайтесь, яку небезпеку чекати через розсипану сіль і який прихований зміст вона несе.

В який день розсипана сіль

Залежно від дня тижня, розсипана сіль має різне значення, повідомляє vseznayko.com.

Якщо сіль розсипали в понеділок — вас можуть чекати суперечки з коханою людиною. Якщо не говорити в спокійних тонах, то маленька сварка переросте у величезний скандал.

Якщо сіль розсипана у вівторок — варто чекати проблем з начальником. Навіть якщо у вас хороші відносини, найближчим часом вони можуть погіршитись, що вплине на загальну атмосферу в колективі.

Середа принесе хороші вісті. Найближчим часом вас чекають зустрічі зі знайомими та друзями і можливість розвіятись та змінити обстановку. В жодному разі не відмовляйтесь, ці зустрічі підуть вам на користь.

Розсипати сіль в четвер — до сварки та непорозумінь з батьками, через побутові питання. Якомога швидше загладьте ситуацію, щоб не залишилось неприємного осаду між близькими людьми.

Розсипана сіль у пʼятницю - вістує удачу та успіх. У професійній сфері буде полегшення і все вдало вирішиться. Також хороші зміни чекатимуть і в особистому житті.

Розсипати сіль у суботу — вас чекають недомовки з партнером, або ж навіть зрада від коханої людини.

Неділя — вістує неприємності з колегами. В колективі ніхто не захоче йти на компроміс, що потягне за собою зміщення термінів здачі проєкту. Відповідно, вас чекатимуть і фінансові проблеми.

Розсипана сіль на столі - до велкиих матеріальних змін

Розсипана сіль на стіл

Якщо сіль розсипали не вдома, а, наприклад в гостях у друзів, то вас чекають великі матеріальні зміни. Можливо, вам зроблять дуже хорошу пропозицію, або ж у вас виникне грандіозна ідея. Після цього, ваше життя суттєво зміниться, тому будьте пильні!

Якщо розсипали сіль вдома, то варто очікувати особистих внутрішніх змін. Скоріш за все у вас зміниться світогляд, або ж думка на певну ситуацію.

Розсипати сіль на стіл в ресторані, барі або кафе — до приємних клопотів. Тобто, вас скоро чекає пропозиція, яка змінить усе ваше життя.

Якщо розсипалась сіль серед колег, то цю людину чекають неприємності на роботі. Можливо, їй навіть доведеться змінити місце роботи, оскільки, атмосфера стане не дуже комфортною.

Розсипати сіль на очах у когось з членів сімʼї — вас чекає дуже швидкий кар’єрний ріст і вас це дуже потішить.

Розсипати сіль на підлогу

Якщо сіль розсипалась на підлогу — відбудеться сварка з гостем вашого дому. Можливо, він прийде вже з наміром вияснити якусь проблему. Тому, будьте готові та бережіть себе!

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