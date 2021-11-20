Что категорически нельзя выбрасывать из дома

Сейчас люди легко расстаются с вещами, не задумываясь о последствиях

В прошлом люди всесторонне защищали себя от чужого влияния как в материальном плане, так и в духовном. Благодаря этому появилось много поверий. Каких кукол нельзя держать в доме, какие вещи, подобранные на улице, приносят удачу или почему ношение чужой одежды может подпортить здоровье — все эти приметы передавались из поколения в поколение, потому и не теряют своей актуальности в современном мире. Соблюдать их или нет – личное дело каждого, однако стоит заметить, что все эти предостережение не появились на пустом месте.

Есть вещи, которые не притягивают удачу, но если их выбросить, может произойти что-то нехорошее, пишет iBilingua.

Какие вещи нельзя выбрасывать из дома

Часы

Рабочие часы нельзя выбрасывать ни в коем случае, так вы выбрасываете свое время. Этот предмет впитывает все не плохое и нехорошее, что случалось с человеком, носивших их. Кроме этого считается, что выбрасывая часы, вы нарушаете связь с близкими людьми — так вы спровоцируете ссоры в семье.

Поэтому часы лучше ремонтировать, но если они сломались окончательно, нужно разобрать их на маленькие детали и выбросить в таком виде.

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Хлеб

Хлеб во многих культурах это священная пища, которая символизирует благополучие и счастье семьи. Поэтому если небрежно относиться к нему, можно навлечь на себя гнев высших сил. Считается, что выбросив хлеб, вы накликаете на себя бедность и голод.

Чтобы в доме все были сыты и счастливы, черствый хлеб стоит отдать животным или птицам. Таким образом вы просто поделитесь хлебом, а не выбросите его.

Фотографии

Наши изображения несут энергетику людей и сохраняют память об определенном моменте их жизни. Выбрасывая фото, вы, таким образом, выбрасываете "частицу человека", особенно если на фото запечатлен ваш близкий.

Если же снимок приносит вам только плохие воспоминания, его лучше сжечь.

Кошелек

Кошелек – это финансовый талисман. Если он износился, необходимо провести такой ритуал: возьмите новый кошелек и носите деньги в нем, а старый постарайтесь носить с собой пару дней, а затем на неделю оставьте его дома с купюрой. Когда будете его выбрасывать, переложите купюру в новый, чтобы новый кошелек забрал на себя денежную энергетику.

Иконы

Намоленные иконки, нательные крестики, Молитвословы и Библии — церковные атрибуты, обереги от всего плохого. Их нельзя выбрасывать ни в коем случае. Но если возникла необходимость попрощаться с ними, лучше отнесите их в церковь.

Ранее "Телеграф" писал, какие предметы категорически запрещено держать в своем доме.