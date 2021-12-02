Не "вимісти" гроші і не накликати біду: як правильно зберігати віник вдома

У будинку повинна бути лише одна мітла і давати її в руки чужій людині не можна в жодному разі

У сучасному світі, незважаючи на модну та зручну техніку для прибирання будинку, у кожній сім’ї залишається атрибут колишніх поколінь — віник, який, згідно з повір’ями, є не лише помічником у господарстві, а й оберегом.

"Телеграф", спираючись на досвід багатьох поколінь та народні повір’я, зібрав головні прикмети, серед яких:

віник у будинку має бути лише один. Якщо купити два або навіть три і чергувати їх, це, кажуть у народі, може "викинути" гроші з сім’ї і призвести до злиднів;

якщо в будинку буде дві мітли, то нібито можуть траплятися нещастя. Згідно з повір’ям, "нечиста сила перестрибує з одного віника на інший";

не можна прибирати чужим віником і давати комусь свій, щоб не передати свій успіх іншому;

не варто підмітати перед дорогою чи після відходу гостей — краще дочекатися, коли ті дістануться додому;

якщо ж гість залишив вдома негативну енергетику, все ж таки варто "вимести" її віником з метою позбавлення всього поганого, що скупчилося в будинку.

Ну а наостанок — найголовніше: віник слід зберігати біля порога житла ручкою вниз. Таким чином, він захищатиме ваш будинок, а не притягуватиме лихо.

Раніше ми попереджали наших читачів про те, чому насправді небажано виносити сміття увечері.