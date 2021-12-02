Большинство хозяек используют томатную пасту неправильно и вот почему

Если не знать секреты использования томатной пасты, можно испортить блюдо вкусом сырых кислых помидоров

Томатная паста — незаменимый ингредиент многих популярных блюд. Что уж говорить — даже традиционный украинский борщ будет с ней гораздо вкуснее. Однако отнюдь не все знают, что обычное добавление содержимого упаковки в еду не придаст ей пикантности и может даже испортить вкус.

"Телеграф", опираясь на советы кулинаров, подскажет секреты использования томатной пасты и то, какой вариант лучше выбрать.

Стоит отметить, что сама по себе томатная паста — по сути концентрированные помидоры без кожуры и семян. В сыром виде они немного кисловаты, а концентрат лишь делает их вкус еще насыщеннее.

Это следует учесть при покупке магазинной пасты:

есть продукция с пометкой "двойной концентрат";

на упаковках имеется процентное содержание: 15% или 25%. Чем больше цифра, тем более концентрирована паста;

есть варианты пасты с приправами, но гурманы советуют добавлять пряности отдельно — по собственному вкусу.

Что же касается секретов приготовления блюд с томатной пастой, то их имеется несколько. Естественно, можно добавить ее в еду просто так, но есть риск, что вы почувствуете вкус сырых помидоров, а это может лишь испортить приготовленное.

Кулинары говорят, что использовать томатную пасту лучше так:

обжарить на сковороде с оливковым маслом до "кирпично-красного" оттенка, после чего она карамелизируется и улучшит вкус любого блюда.

После карамелизации следует обезжирить пасту водой.

Чтобы паста усилила вкус блюда, нужно добавить ее в начале приготовления.

Карамелизированный продукт добавит пикантности мясу, тушеным овощам, супам, соусам, маринадам и пицце.

Конечно же, любители помидоров могут экспериментировать и добавлять пасту во все, что угодно, предварительно обжарив ее на сковороде с маслом.

Напомним, ранее мы предупреждали, какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике.