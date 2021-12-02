Більшість господарок використовують томатну пасту неправильно і ось чому

Якщо не знати секрети використання томатної пасти, можна зіпсувати страву смаком сирих кислих помідорів

Томатна паста – незамінний інгредієнт багатьох популярних страв. Що вже казати — навіть традиційний український борщ буде з нею набагато смачнішим. Проте не всі знають, що звичайне додавання вмісту упаковки в їжу не додасть їй пікантності і може навіть зіпсувати смак.

"Телеграф", спираючись на поради кулінарів, підкаже секрети використання томатної пасти і те, який варіант краще вибрати.

Варто відзначити, що сама по собі томатна паста — по суті концентровані помідори без шкірки та насіння. У сирому вигляді вони трохи кислуваті, а концентрат лише робить їх смак ще більш насиченим.

Це слід врахувати при покупці магазинної пасти:

є продукція із позначкою "подвійний концентрат";

на упаковках є процентний вміст: 15% або 25%. Чим більша цифра, тим концентрованіша паста;

є варіанти пасти з приправами, але гурмани радять додавати прянощі окремо — на власний смак.

Що ж до секретів приготування страв з томатною пастою, їх є кілька. Звичайно, можна додати її в їжу просто так, але є ризик, що ви відчуєте смак сирих помідорів, а це може лише зіпсувати приготовлене.

Кулінари кажуть, що використовувати томатну пасту краще так:

обсмажити пасту на сковороді з оливковою олією до "цегляно-червоного" відтінку, після чого вона карамелізується та покращить смак будь-якої страви.

Після карамелізації слід знежирити пасту водою.

Щоб паста посилила смак блюда, потрібно додати її на початку приготування.

Карамелізований продукт додасть пікантності м’ясу, тушкованим овочам, супам, соусам, маринадам та піці.

Звичайно ж, любителі помідорів можуть експериментувати та додавати пасту у все, що завгодно, попередньо обсмаживши її на сковороді з олією.

Нагадаємо, раніше ми попереджали, які продукти в жодному разі не можна зберігати у холодильнику.