Більшість господарок використовують томатну пасту неправильно і ось чому
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Якщо не знати секрети використання томатної пасти, можна зіпсувати страву смаком сирих кислих помідорів
Томатна паста – незамінний інгредієнт багатьох популярних страв. Що вже казати — навіть традиційний український борщ буде з нею набагато смачнішим. Проте не всі знають, що звичайне додавання вмісту упаковки в їжу не додасть їй пікантності і може навіть зіпсувати смак.
"Телеграф", спираючись на поради кулінарів, підкаже секрети використання томатної пасти і те, який варіант краще вибрати.
Варто відзначити, що сама по собі томатна паста — по суті концентровані помідори без шкірки та насіння. У сирому вигляді вони трохи кислуваті, а концентрат лише робить їх смак ще більш насиченим.
Це слід врахувати при покупці магазинної пасти:
- є продукція із позначкою "подвійний концентрат";
- на упаковках є процентний вміст: 15% або 25%. Чим більша цифра, тим концентрованіша паста;
- є варіанти пасти з приправами, але гурмани радять додавати прянощі окремо — на власний смак.
Що ж до секретів приготування страв з томатною пастою, їх є кілька. Звичайно, можна додати її в їжу просто так, але є ризик, що ви відчуєте смак сирих помідорів, а це може лише зіпсувати приготовлене.
Кулінари кажуть, що використовувати томатну пасту краще так:
- обсмажити пасту на сковороді з оливковою олією до "цегляно-червоного" відтінку, після чого вона карамелізується та покращить смак будь-якої страви.
- Після карамелізації слід знежирити пасту водою.
- Щоб паста посилила смак блюда, потрібно додати її на початку приготування.
- Карамелізований продукт додасть пікантності м’ясу, тушкованим овочам, супам, соусам, маринадам та піці.
Звичайно ж, любителі помідорів можуть експериментувати та додавати пасту у все, що завгодно, попередньо обсмаживши її на сковороді з олією.
Нагадаємо, раніше ми попереджали, які продукти в жодному разі не можна зберігати у холодильнику.
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