Укр

Известный украинский музыкант умер в 48 лет от последствий коронавируса

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Умер участник группы "Хорея Козацкая" Новость обновлена 06 декабря 2021, 09:03
Умер участник группы "Хорея Козацкая"

У Данила Перцова были поражены 85% легких

Скончался участник украинского музыкального коллектива древней музыки из Киева "Хорея Козацкая" Данил Перцов. Мужчине было 48 лет.

Об этом стало известно из сообщения группы на странице в Facebook.

"Товарищество! Наш друг, коллега и брат Данило Перцов сейчас отошел в мир иной! Прощай, дорогой Данило! Прости и прощай! Мы тебя очень любим", – говорится в сообщении.

Лидер группы Тарас Компаниченко 1 декабря писал, что Данил Перцов болел коронавирусом. Тогда он находился в реанимации одной из столичных больниц, и его состояние было стабильно тяжелым. Кроме того, коллега музыканта рассказывал, что COVID-19 болеет и мать Перцова – выдающийся украинский график Валентина Ульянова. Женщина на тот момент лечилась дома, а музыканты рассказывали, что помогают всем возможным.

Отметим, Данил Перцов был членом Союза композиторов Украины. Он был музыкантом-мультиинструменталистом, умел играть на шалмее, цинке и поморте. В группе "Хорея Козацкая" играл с 2005 года.

Ранее "Телеграф" писал, что на 93-м году жизни скончалась известная советская и российская актриса Нина Ургант.

Теги:
#Музыкант #Умер #Covid-19 #Альманах 2021
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