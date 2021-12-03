Умерла бабушка российского телеведущего Ивана Урганта — актриса Нина Ургант

Актрисы не стало на 93-м году жизни в Петербурге

В пятницу, 3 декабря, стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Нины Ургант. Ей было 92 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александринского театра.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. Ее отец Николай был обрусевшим эстонцем, а мать Мария была украинкой. В детстве девочка получила прозвище Нинка-артистка, так как активно принимала участие в школьных концертах и пела песни военных лет. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт имени А. М. Островского. С 1962 года прослужила актрисой в Ленинградском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (Александринский театр).

Нина Ургант в молодости

Первая большая роль в кино Ургант получила в мелодраме Игоря Таланкина "Вступление" (1962). Также актриса известна по фильмам "Я родом из детства" (1966), "Сыновья уходят в бой" (1969), "Белорусский вокзал" (1970). Свою последнюю роль Нина Ургант исполнила в фильме "Азиат" (2008).

В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона. 3 декабря актрисы не стало.

Актриса была замужем трижды. Первым мужем стал актер Лев Милиндер. В этом браке у пары родился сын Андрей Ургант (1956), известный в России актер, который является отцом телеведущего и шоумена Ивана Урганта (1978). Также Нина Ургант была замужем за актером Геннадием Воропаевым и артистом балета Кириллом Ласкари.

Нина Ургант с сыном от первого брака Андреем и внуком Иваном Ургантом

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