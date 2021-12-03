Померла бабуся російського телеведучого Івана Урганта — актриса Ніна Ургант

Актриси не стало на 93-му році життя у Петербурзі

У п’ятницю, 3 грудня, стало відомо про смерть російської актриси театру та кіно Ніни Ургант. Їй було 92 роки.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Олександринського театру.

Ніна Ургант народилася 4 вересня 1929 року у місті Луга Ленінградської області. Її батько Миколай був обрусілим естонцем, а мати Марія була українкою. У дитинстві дівчинка отримала прізвисько Нінка-артистка, оскільки активно брала участь у шкільних концертах та співала пісні воєнних років. У 1953 закінчила Ленінградський театральний інститут імені А. М. Островського. З 1962 прослужила актрисою в Ленінградському академічному театрі драми імені А. С. Пушкіна (Олександринський театр).

Ніна Ургант у молодості

Перша велика роль в кіно Ургант отримала у мелодрамі Ігоря Таланкіна "Вступ" (1962). Також актриса відома за фільмами "Я родом з дитинства" (1966), "Сини йдуть у бій" (1969), "Білоруський вокзал" (1970). Свою останню роль Ніна Ургант виконала у фільмі "Азіат" (2008).

У липні 2014 року Ургант заявила, що страждає на хворобу Паркінсона. 3 грудня акторки не стало.

Актриса була одружена тричі. Першим чоловіком став актор Лев Міліндер. У цьому шлюбі у пари народився син Андрій Ургант (1956), відомий у Росії актор, який є батьком телеведучого та шоумена Івана Урганта (1978). Також Ніна Ургант була одружена з актором Геннадієм Воропаєвим та артистом балету Кирилом Ласкарі.

Ніна Ургант із сином від першого шлюбу Андрієм та онуком Іваном Ургантом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у віці 72 років помер російський музикант та композитор Олександр Градський. Він називав українську музику російською, а в останні дні життя на зйомки російського "Голосу" Градського привозили на ношах.