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Померла бабуся російського телеведучого Івана Урганта — актриса Ніна Ургант

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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У 2014 році актриса зізналася, що страждає на хворобу Паркінсона
У 2014 році актриса зізналася, що страждає на хворобу Паркінсона

Актриси не стало на 93-му році життя у Петербурзі

У п’ятницю, 3 грудня, стало відомо про смерть російської актриси театру та кіно Ніни Ургант. Їй було 92 роки.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу Олександринського театру.

Ніна Ургант народилася 4 вересня 1929 року у місті Луга Ленінградської області. Її батько Миколай був обрусілим естонцем, а мати Марія була українкою. У дитинстві дівчинка отримала прізвисько Нінка-артистка, оскільки активно брала участь у шкільних концертах та співала пісні воєнних років. У 1953 закінчила Ленінградський театральний інститут імені А. М. Островського. З 1962 прослужила актрисою в Ленінградському академічному театрі драми імені А. С. Пушкіна (Олександринський театр).

Ніна Ургант у молодості
Ніна Ургант у молодості

Перша велика роль в кіно Ургант отримала у мелодрамі Ігоря Таланкіна "Вступ" (1962). Також актриса відома за фільмами "Я родом з дитинства" (1966), "Сини йдуть у бій" (1969), "Білоруський вокзал" (1970). Свою останню роль Ніна Ургант виконала у фільмі "Азіат" (2008).

У липні 2014 року Ургант заявила, що страждає на хворобу Паркінсона. 3 грудня акторки не стало.

Актриса була одружена тричі. Першим чоловіком став актор Лев Міліндер. У цьому шлюбі у пари народився син Андрій Ургант (1956), відомий у Росії актор, який є батьком телеведучого та шоумена Івана Урганта (1978). Також Ніна Ургант була одружена з актором Геннадієм Воропаєвим та артистом балету Кирилом Ласкарі.

Ніна Ургант із сином від першого шлюбу Андрієм та онуком Іваном Ургантом
Ніна Ургант із сином від першого шлюбу Андрієм та онуком Іваном Ургантом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у віці 72 років помер російський музикант та композитор Олександр Градський. Він називав українську музику російською, а в останні дні життя на зйомки російського "Голосу" Градського привозили на ношах.

Теги:
#Іван Ургант #Смерті #Ніна Ургант #Альманах 2021
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