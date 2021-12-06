Відомий український музикант помер у 48 років від наслідків коронавірусу

У Данила Перцова було уражено 85% легень

Помер учасник українського музичного колективу стародавньої музики з Києва "Хорея Козацька" Данило Перцов. Чоловікові було 48 років.

Про це стало відомо із повідомлення гурту на сторінці у Facebook.

"Товариство! Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в засвіти! Прощай, дорогий Даниле! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо", – йдеться в повідомленні.

Лідер гурту Тарас Компаніченко 1 грудня писав, що Данило Перцов хворів на коронавірус. Тоді він перебував у реанімації однієї зі столичних лікарень, і його стан був стабільно тяжким. Крім того, колега музиканта розповідав, що на COVID-19 хворіє і мати Перцова – видатний український графік Валентина Ульянова. Жінка на той момент лікувалась вдома, а музиканти розповідали, що допомагають усім можливим.

Зазначимо, Данило Перцов був членом Спілки композиторів України. Він був музикантом-мультиінструменталістом, умів грати на шалмеї, цинку та поморті. У гурті "Хорея Козацька" грав із 2005 року.

Раніше "Телеграф" писав, що на 93-му році життя померла відома радянська та російська актриса Ніна Ургант.