Когда день не задался: видео неудачных ограблений, которые заставят вас смеяться

Некоторые правонарушения выходят из-под контроля

Тема ограблений, мелких и весьма крупных, является болезненной для всех стран мира. Однако не всем правонарушителям на планете удается выполнить задуманное. Некоторые же — и вовсе превращаются в такие себе "мемы", над которыми смеется весь интернет.

Видеозаписью с подборкой самых забавных (и провалившихся) ограблений поделились Garyan Media, передает "Телеграф".

Интересно, что мгновенная карма преследует воришек везде, не делая разницы между возрастом и полом человека. Некоторые, пытаясь сбежать с украденным, врезаются в стены или прозрачные стекла, а кто-то — не успевает добежать до необходимого транспорта.

Нередко, кстати, незадачливые правонарушители получают травмы, пока пытаются утащить себе что-то чужое. К слову, спектр таких увечий весьма обширный — от удара кирпичом до растяжения лодыжки.

Некоторые, вероятно, совсем "зеленые" грабители" даже не умеют правильно держать пистолет. На одном из видео видно, как парень настолько перенервничал перед попыткой взять кассу, что просто уронил оружие за прилавок. Не придумав, как его достать, он попросту дал деру с места предполагаемого преступления.

Однако об этом сложно рассказывать — лучше посмотреть. Заряд позитива явно гарантирован.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самых смешных снимках, сделанных именитыми фотографами в дикой природе за 2021 год. Обезьянка на канате и танцующий слон обязательно покорят ваше сердце (и вызовут улыбку).