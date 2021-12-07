Коли день не вдався: відео невдалих пограбувань, які змусять вас сміятися

Деякі правопорушення виходять із-під контролю

Тема пограбувань, дрібних і великих, є болісною для всіх країн світу. Проте не всім правопорушникам на планеті вдається виконати задумане. Деякі з них й узагалі перетворюються на такі собі "меми", з яких сміється весь інтернет.

Відеозаписом з добіркою найкумедніших (і провалених) пограбувань поділилися Garyan Media, передає "Телеграф".

Цікаво, що миттєва карма переслідує злодюжок скрізь, не роблячи різниці між віком та статтю людини. Дехто, намагаючись втекти з вкраденим, врізається в стіни або прозоре скло, а хтось не встигає добігти до необхідного транспорту.

Нерідко, до речі, невдахи-правопорушники зазнають травм, поки намагаються забрати собі щось чуже. До речі, спектр таких каліцтв дуже великий — від удару цеглою до розтягнення м’язів.

Деякі, ймовірно, зовсім "зелені" грабіжники" навіть не вміють правильно тримати пістолет. На одному з відео видно, настільки хлопець перенервував перед спробою взяти касу, що аж впустив зброю за прилавок. Не придумавши, як її дістати, він просто втік з місця передбачуваного злочину.

Однак про це складно розповідати, краще подивитися. Заряд позитиву гарантований!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найсмішніші знімки, зроблені іменитими фотографами в дикій природі за 2021 рік. Мавпочка на канаті та слон-танцюрист обов’язково підкорять ваше серце (і викличуть усмішку).