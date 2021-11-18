Найсмішніша — мавпочка на канаті: фотопремія Comedy Wildlife назвала переможців 2021 року
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Найкращі фотороботи, які у всіх викличуть посмішку
Щорічна премія Comedy Wildlife Photography Awards представила найсмішніші знімки дикої природи від іменитих фотографів з усього світу. Переможців фотоконкурсу у 2021 році обирали серед фіналістів, яких журі конкурсу представило у вересні. Всього на конкурс було відправлено 7 тисяч фотографій і лише 42 потрапили у фінал.
Абсолютним переможцем конкурсу став британець Кен Дженсен, який зробив фото самця золотої шовкової мавпи із болючим виразом обличчя. Автор роботи назвав знімок "Ой!".
Фотограф зробив цей знімок у провінції Юньнань на південному заході Китаю у 2016 році, зафіксував момент, коли мавпочка послизнулася на канаті та невдало приземлилася інтимним місцем.
Фотограф Джон Спейрс переміг у номінації "Створіння у повітрі" за зображення голуба з листком на мордочці. Фото називається "Я так зрозумів, що літо минуло".
Артур Тревіно переміг у категорії "Серіанські створіння на суші", зробивши знімок маленького лугового песика, який лякає хижого птаха — білоголового орлана. Фото отримало назву "Луговий песик-ніндзя".
Зображення видри-матері, яка тримає в зубах свого дитинча, принесло фотографу Чі Кі Тео нагороду у номінації "Створення під водою". Фото отримало назву "Пора до школи".
Вікі Джаурон виграла премію "Дивовижне інтернет-портфоліо" за колаж із чотирьох зображень молодого слона, який весело проводить час у багнюці в парку Матусадона, Зимбабве. Фото отримало назву "Радість грязьової ванни".
Усіх переможців та фіналістів Comedy Wildlife Photography Awards-2021 можна побачити на сайті конкурсу.
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