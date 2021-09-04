Готові меми: претенденти на звання самого смішного фото дикої природи 2021 року

Журі міжнародної премії Comedy Wildlife Photography Awards визначили фіналістів конкурсу смішних знімків тварин, загальна кількість яких становила тисячі фото з різних країн світу. Мета заснованого ще у 2015 році проєкту — зібрати гроші для благодійних фондів, які займаються захистом збереження біорізноманіття.

На сайті Comedy Wildlife Photography Awards з’явилися фото фіналістів конкурсу.

"Телеграф" підібрав для вас найефектніші знімки, які надовго запамʼятаються.

Це фото зробив учасник із Великобританії. На ньому можна побачити тюленя, який нібито хихикає.

Тюлень ,що сміється

На наступному знімку зображений дуже злий шпак, якого зняли у Південній Африці. Його настрій можна схарактеризувати, як ранок понеділка.

Сердитий шпак

На фото можна побачити двох маленьких бурих ведмежат, які нібито танцюють. Їх зняли на Камчатці в Росії.

Ведмежата

Тут зображена гладкошерста мама-видра, яка "тягне" свою дитину в дитячий сад.

Видри

Якщо подивитися на цей знімок, то можна подумати, що один з мулистих стрибунів розповідає своїм друзям разючу новину, від якої вони не можуть стримувати емоції.

Стрибуни

А ось ще одне кумедне фото, на якому лангур показує свої танцювальні здібності.

Лангури

На цьому знімку бурий ведмідь лежить так, ніби він мав важкий робочий день.

Бурий ведмідь

Закінчимо ми нашу добірку знімком дуже сильного тигра, який тягає додому дерева, щоб взимку не було холодно.

Бенгальський тигр

Відомо, що в конкурсі взяли участь 7 тисяч фотографій і тільки 42 потрапили до фіналу.

Переможців змагань повинні оголосити 22 жовтня 2021 року.

Раніше "Телеграф" показував смішні меми, жарти про святкування 1 вересня і навчанні в школі.

Нагадуємо, що британський морський піхотинець відмовився евакуюватися з Кабула без своїх двох сотень тварин.