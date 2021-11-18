Самая смешная - обезьянка на канате: фотопремия Comedy Wildlife назвала победителей 2021 года

Лучшие фотоработы, которые у всех вызовут улыбку

Ежегодная премия Comedy Wildlife Photography Awards представила самые смешные снимки дикой природы от именитых фотографов со всего мира. Победителей фотоконкурса в 2021 году выбирали среди финалистов, которых жюри конкурса представило в сентябре. Всего было на конкурс было отправлено 7 тысяч фотографий и только 42 попали в финал.

Абсолютным победителем конкурса стал британец Кен Дженсен, который сделал фото самца золотой шелковой обезьяны с болезненным выражением лица. Автор работы назвал снимок "Ой!".

Фотограф сделал этот снимок в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2016 году, запечатлел момент, когда обезьянка поскользнулась на канате и неудачно приземлилась интимным местом.

Фотограф Джон Спейрс победил в номинации "Создания в воздухе" за изображение голубя с листом на мордочке. Фото называется "Я так понял, что лето прошло".

Артур Тревино победил в категории "Серианские создания на суше", сделав снимок маленькой луговой собачки, пугающего хищную птицу — белоголового орлана. Фото получило название "Луговая собачка-ниндзя".

Изображение выдры-матери, которая держит в зубах своего детеныша, принесло фотографу Чи Ки Тео награду в номинации "Создания под водой". Фото получило название "Пора в школу".

Вики Джаурон выиграла премию "Удивительное интернет-портфолио" за коллаж из четырех изображений молодого слона, весело проводящего время в грязи в парке Матусадона, Зимбабве. Фото получило название "Радость грязевой ванны".

Фото: Енди Паркинсон, "Давай потанцуем"

Фото: Gurumoorthy K, "Зеленый стилист"

Всех победителей и финалистов Comedy Wildlife Photography Awards-2021 можно увидеть на сайте конкурса.

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