Готовые мемы: претенденты на звание самого смешного фото дикой природы 2021 года

Жюри международной премии Comedy Wildlife Photography Awards определили финалистов конкурса смешных снимков животных, общее количество которых составляло тысячи фото из разных стран мира. Цель основанного еще в 2015 году проекта — собрать деньги для благотворительных фондов, которые занимаются защитой сохранения биоразнообразия.

На сайте Comedy Wildlife Photography Awards появились фото финалистов конкурса.

"Телеграф" подобрал для вас самые эффектные и запоминающиеся снимки.

Это фото сделал участник из Великобритании. На нем можно увидеть тюленя, который будто бы хихикает.

Смеющийся тюлень в Великобритании

На следующем снимке изображен очень злой скворец, которого засняли в Южной Африке. Эго настроение можно охарактеризовать, как утро понедельника.

Сердитый скворец

На фото можно увидеть двух маленьких бурых медвежат, которые будто бы танцуют. Их засняли на Камчатке в России.

Медвежата

Здесь изображена гладкошерстая мама-выдра, которая "тащит" своего ребенка в детский сад.

Выдры

Если посмотреть на этот снимок, то можно подумать, что один из илистых прыгунов рассказывает своим друзьям шокирующую новость, от которой они не могут сдерживать эмоции.

Илистые прыгуны

А вот еще одно забавное фото, на котором лангур показывает свои танцевальные способности.

Лангуры

На этом снимке бурый медведь лежит так, будто он имел тяжелый рабочий день.

Бурый медведь

Закончим мы нашу подборку снимком очень сильного тигра, который таскает домой деревья, чтобы зимой не было холодно.

Бенгальский тигр

Известно, что в конкурсе взяли участие 7 тысяч фотографий и только 42 попали в финал.

Победителей соревнований должны объявить 22 октября 2021 года.

Ранее "Телеграф" показывал смешные мемы, шутки о праздновании 1 сентября и учебе в школе.

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