В США умерла 23-летняя певица-двойник Селены Гомес

Мать певицы рассказала, что девушка злоупотребляла психоактивными веществами

В США скончалась 23-летняя участница шоу "В Америке есть таланты" (America’s Got Talent) Скайлер Хикс, которую часто сравнивают с популярной певицей Селеной Гомес.

Об этом сообщает Independent.

По словам матери Скайлер Хикс, бездыханное тело девушки нашли в доме ее друга в Южной Каролине в понедельник, 6 декабря. Причины смерти певицы не известны. Единственное, ее мать рассказала, что девушка злоупотрбляла психоактивными веществами и страдала от депрессии.

У Скайлер Хикс остались мать, а также четверо братьев и сестер.

Впервые о ней узнали в 2013 году благодаря шоу "В Америке есть таланты". Тогда она выступила со своей авторской песней и рассказала, как училась играть на гитаре, переживая смерть отца. Девушка не смогла дойти до прямых эфиров шоу. Кроме того, ее стали сравнивать с уже популярной в то время певицей Селеной Гомес из-за внешнего сходства между девушками.

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