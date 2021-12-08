У США померла 23-річна співачка-двійник Селени Гомес

Мати співачки розповіла, що дівчина зловживала психоактивними речовинами

У США померла 23-річна учасниця шоу "В Америці є таланти" (America’s Got Talent) Скайлер Хікс, яку часто порівнюють із популярною співачкою Селеною Гомес.

Про це повідомляє Independent.

За словами матері Скайлер Хікс, бездиханне тіло дівчини знайшли у будинку її друга у Південній Кароліні у понеділок, 6 грудня. Причини смерті співачки не відомі. Єдине, її мати розповіла, що дівчина зловживала психоактивними речовинами та страждала від депресії.

У Скайлер Хікс залишилися мати, а також четверо братів та сестер.

Вперше про неї дізналися у 2013 році завдяки шоу "В Америці є таланти". Тоді вона виступила зі своєю авторською піснею та розповіла, як вчилася грати на гітарі, переживаючи смерть батька. Дівчина не змогла дійти до прямих ефірів шоу. Крім того, її стали порівнювати із вже популярною на той час співачкою Селеною Гомес через зовнішню схожість між дівчатами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 6 грудня 2021 року помер фронтмен легендарного угорського гурту Omega Янош Кобор. Причиною його смерті, ймовірно, стали ускладнення від коронавірусу.