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Помер фронтмен культового гурту Omega Янош Кобор: названо причину смерті

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Помер Янош Кобор Новина оновлена 07 грудня 2021, 13:15
Помер Янош Кобор

Музикант знаходився на апараті ШВЛ

У понеділок, 6 грудня, помер засновник та фронтмен угорського гурту Omega Янош Кобор.

Про це повідомляється на офіційній сторінці колективу у Facebook.

Згідно з повідомленням у соцмережах, Янош Кобор помер після нетривалої хвороби. Водночас угорські ЗМІ повідомляють, що чоловік знаходився у коронавірусному відділенні однієї з місцевих лікарень та протягом останнього тижня життя перебував на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Зазначимо, Янош Кобор народився 17 травня 1943 року у угорському Будапешті. Він здобув технічну освіту, але все життя займався музикою. Кар’єра принесла йому багато престижних нагород.

Кобор був вокалістом і гітаристом створеного в 1962 році гурту Omega. Це був один із найпопулярніших музичних колективів на території СРСР. Перший альбом гурту побачив світ у 1968 році, а останній – у 2020 році. Того ж року пішли з життя одразу три учасники музичного колективу: співзасновник гурту, клавішник Ласло Бенке, екс-басист та автор пісень Томаш Міхай та звукорежисер Ласло Немеш.

Гурт Omega був дуже популярним на території СРСР
Гурт Omega був дуже популярним на території СРСР

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року помер популярний радянський та російський музикант Олександр Градський. Чоловік не зміг впоратися із наслідками перенесеного раніше коронавірусу.

Теги:
#Музикант #Помер #Янош Кобори #Альманах 2021
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