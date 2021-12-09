Укр

"Калечит женщин": в сети разгорелись ожесточенные споры из-за "опасности" балета

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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В Украине балет довольно популярен Новость обновлена 09 декабря 2021, 10:42
В Украине балет довольно популярен

Один из пользователей Твиттера выразил мнение, что балет необходимо запретить точно также как "цирки уродов".

В украинском сегменте Твиттера разгорелись ожесточенные споры вокруг такого сложного искусства театрального танца как балет. Пользователи спорят о том, насколько этот вид танца опасен и оправданы ли жертвы, на которые идет танцовщица.

Так, пользователь с ником Психолог Далай Ламы опубликовал пост, в котором сравнил балет с цирком уродов и поинтересовался, не стоит ли его запретить, как например, корриду.

"Интересно. Станет ли когда-нибудь глупым тоном и символом напыщенного мещанства, как со временем стали Корриды, Цирки уродцев, Цирки с животными и т.д. это типа элитарное шоу под названием Балет, строящийся на физических страданиях женщины и ее деформированных, искалеченных ногах?", — размышляет пользователь.

В комментариях у него появилось множество оппонентов, которые отметили, что балеринами становятся не по принуждению, и что если уж запрещать балет, то надо запрещать и любой спорт, поскольку он не менее травмоопасен.

"А балеринами что, принудительно становятся? Так же можно сказать почти о любом спорте – калеками становятся. Думаю, пусть сами решают. Если они хотят зарабатывать деньги именно так – то их дело. Кстати, очень много профессий портят здоровье хуже, чем балет портит ноги", — пишет Yes! Dopeless.

"А футбол, бокс, а тяжелая атлетика? Везде страдает тело. Когда будут вынуждать танцевать, тогда нужно отменять", — считает  Chemodanov.

"А что, девку в этот балет плетьми загоняют? Она не бык на корриде и не несчастная животина в цирке – не нравится – пусть ******* (уходит) из того балета", — считает Кот Бергамот".

Как писал "Телеграф", ранее в российской республике Дагестан выпускников затравили после того, как они станцевали балет.

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#Балет #Балерины
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